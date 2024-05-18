Beşiktaş'a Maurizio Sarri mi geliyor? Hasan Arat görüştü

Beşiktaş teknik direktör arayışını sürdürürken siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat'ın Maurizio Sarri ile görüştüğü iddia edildi.

Sarri, Beşiktaş'a gelebilir

Hasan Arat deneyimli çalıştırıcıyla görüştü

Ancak teknik direktör koltuğu için sezon sonunu işaret etti

NE OLDU? Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Roma'da Sarri ile bir araya geldi ve İtalyan çalıştırıcıya teklifini iletti. İddiaya göre Hasan Arat, Sarri'ye 50 milyon euro'luk transfer bütçesi sundu ve bu bütçenin gönderilecek futbolcuların satışından gelecek paraya göre artabileceği de söyledi.

BÜYÜK RESİM: Sarri ise Beşiktaş hakkında detaylı bir inceleme yapıp kararını bildirecek. Siyah-beyazlıların Sarri'nin maaşı için yıllık 3 milyon euro civarında bir miktar düşündüğü söyleniyor. Hasan Arat ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için sezon sonunu işaret etmişti.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör konusunda sezonu bitirdikten sonra karara varacaklarını söyledi: "Herkesle devamlı görüşüyoruz. 3 maçtan sonra bunu paylaşacağız. Bu gizli bir şey değil. Beşiktaş için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şu an hedefimiz ligdeki maçlar ve kupa finali. İlk bu hedefimizi başaralım sonra kararlarımız daha sağlıklı olabilir. Avrupa kupalarına katılan bir Beşiktaş'ın gücü daha farklı konumda olur. Her türlü alternatifi de değerlendireceğiz. Teknik direktör kararını Beşiktaş yönetimi verecek. Kupa maçından sonra 1 maçımız daha var. Ligi bitirmeden bir karar vermeyeceğiz."

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş, Süper Lig'de 36 haftada 55 puan topyalabildi ve şu anlık lig tablosunun beşinci sırasında yer aldığı sezonu oldukça kötü geçirdi. Siyah-beyazlılar gelecek sezon tüm olumsuzluklara sünger çekecekleri bir performans sergilemek istiyor.