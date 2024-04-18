Jürgen Klopp'un bu sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olması, Beşiktaş'ın işine yaradı. Peki nasıl? Detaylar göz atalım...

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak. Siyah-beyazlılar bu süreçte hoca adaylarıyla ilgili çalışmalar yürütecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; Başkan Hasan Arat ve yönetime de sunulan isimler bulunuyor. Bunlardan sonuncusu, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders oldu.

2018'den bu yana yardımcısı

2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor.

Haberin devamı aşağıda

Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

Liverpool teknik ekibi gelebilir

Başkan Arat ve yönetime ismi sunulurken, Liverpool'daki ekibin tamamıyla Beşiktaş'a gelebileceği de aktarıldı. Siyah-beyazlı idareciler henüz girişimde bulunmazken, Pep ile ilgili değerlendirme yapılıyor.

Gelecek sezon için Ajax'ın da Pepijn Linders'ı takımın başına getirmek istediği kaydedildi. Hatta uzun yıllar Liverpool forması terleten ve kariyerine şu an Ajax'ta devam eden Jordan Henderson'ın da devrede olduğu aktarıldı.