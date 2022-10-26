Beşiktaş'a hangi teknik direktör yarıyor? Yerli mi, yabancı mı?

Siyah-beyazlılarda gündem Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından oluşan teknik direktörlük boşluğu. Peki Beşiktaş'ın ihtiyacı ne?

Beşiktaş son 10 yılda 10. teknik direktörüne veda ediyor

10 yılda 3 şampiyonluk yaşadılar

Siyah-beyazlılar şimdi yeni bir dönüşümde

NE OLDU? Beşiktaş yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yol ayrımında. Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve Mircea Lucescu, Fransız çalıştırıcının koltuğuna oturabilecek adaylar arasında gösteriliyor. Bu isimler arasından Şenol Güneş ön plana çıkarken sürpriz bir isim de imzayı atabilir. Peki Beşiktaş'ın teknik direktörleri bugüne kadar ne yaptı?

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER NE YAPTI? Valerien Ismael, Süper Lig'in kuruluşu olan 1959 yılından bu yana Beşiktaş'ın 25. yabancı teknik direktörüydü. Beşiktaş son 20 yılda 9 farklı yabancı teknik patron ile çalışırken son 20 yılda 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu şampiyonlukların biri Mircea Lucescu, biri Mustafa Denizli, ikisi Şenol Güneş, biri Sergen Yalçın döneminde yaşandı. Mircea Lucescu, Galatasaray teknik direktörlüğü yaptıktan sonra 2002'nin yazında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. İki sezon siyah-beyazlılarda hocalık yapan Rumen teknik direktör, Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002-2003 sezonunda takımı şampiyonluğa ulaştırdı. Ancak Lucescu'nun ardından gelen çalıştırıcılar, Siyah-beyazlılar ile Süper Lig kupası kaldıramadı. Beşiktaş'ın başında 2005-2007 yılları arasında görev yapan Jean Tigana ise iki Türkiye Kupası, bir Süper Kupa ile görevini tamamladı.

YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLER NE YAPTI? Beşiktaş son 20 yılda 10 farklı yerli teknik direktör ile çalıştı. Bu süreç içinde Rıza Çalımbay, Mehmet Ekşi, Tayfur Havutçu, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Önder Karaveli siyah-beyazlılarda görev aldı. Mustafa Denizli ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde de aynı başarıyı tekrarladı. Şenol Güneş ile iki kez lig şampiyonluğu yaşayan siyah-beyazlılar, geçici teknik direktörleri Tayfur Havutçu ve Önder Karaveli ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa kaldırdı.