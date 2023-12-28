Beşiktaş, yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Ahmet Nur Çebi yönetiminin ardından Hasan Arat yönetimi ile yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-beyazlı takımda özellikle orta saha ve kanat oyuncusu arayışları hız kazanmış durumda. Beşiktaş'ın, sağ kanat için sürpriz bir isimi listesine aldığı iddia edildi.

İddialar neler?

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin ilk transfer hedefinin Federico Bernadeschi olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetimin İtalyan yıldızın menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

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Juventus'ta yıldızı parlayan ve şu anda Kanada ekibi Toronto'da top koşturan 29 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon euro talep ettiği bildirildi.

40 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Siyah-beyazlıların ise bu rakamı aşağı çekmek için Bernardeschi'nin menajeriyle pazarlık yaptığı kaydedildi. Toronto ile 2026'ya sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcu, 2017'de Fiorentina'dan Juventus'a 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.