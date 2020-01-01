Beşiktaş 6 eksikle Malatya'ya gitti

Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda eksikler göze çarpıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk 'a konuk olacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir kadroya alınmadı. mücadelesinde sakatlanan Gökhan Gönül ise maç kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Daha fazla takım

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.