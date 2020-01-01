Beşiktaş 3 genç oyuncusunu kiralık gönderdi

Siyah Beyazlılar yeni transferi Abdullah Aydın ile genç futbolcuları Ahmet Gülay ve Serdar Saatçi'yi başka kulüplere kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.



Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz ’a; Kerem Kalafat, ’a, Abdullah Aydın ise ’a geçici transfer olmuştur.



Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."