1. Lig

Beşiktaş 3 genç oyuncusunu kiralık gönderdi

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Kerem Kalafat Giresunspor 08292020
twitter/keremklft37
Siyah Beyazlılar yeni transferi Abdullah Aydın ile genç futbolcuları Ahmet Gülay ve Serdar Saatçi'yi başka kulüplere kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.

Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a, Abdullah Aydın ise Altay’a geçici transfer olmuştur.

Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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