Beşiktaş, 2022-23 sezonunu ne zaman açacak?

3 farklı hocayla sezonu tamamlayan kara kartal 2021-22 sezonunda 21 sene sonra ilk kez men cezaları hariç Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemedi.

Tam 24 sene sonra sıralamada ilk 5’in dışında kalan siyah beyazlılar son 42 senenin de en kötü averajıyla sezonu bitirdi.

Lig tarihinde gelmiş geçmiş en çok gol yediği 3 sezondan birini yaşayan Beşiktaş maç başına puanda ise son 25 senenin en kötü performansını sergiledi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın ve teknik direktör Valerien İsmael’in açıklamalarında sıklıkla takımın yenileneceği ve kontratı sona eren birçok futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmayacağı da konuşuldu.

Kadro dışı kalan hiçbir futbolcuyla sözleşme yenilemeyecek olan Beşiktaş, çok büyük hayal kırıklığına sebep olan Batshuayi ve Pjanic için de yeni sezonda herhangi bir girişimde bulunmayacak.

Oğuzhan, Gökhan ve Mehmet’le de yeni sözleşme imzalanmayacak.

Beşiktaş hazırlıklara ne zaman başlayacak?

Agresif ve seri bir oyun istediğini her fırsatta dile getiren Valerien İsmael, Beşiktaş’ta oynamanın ne anlama geldiğini bilen futbolcularla yola devam edeceklerini söylemişti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yeni sezon hazırlıkları Nevzat Demir Tesisleri’nde 27 Haziran’da başlayacak.

Kara kartallar 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kamp yapacaklar. Hazırlık karşılaşmaları ise daha sonra açıklanacak.