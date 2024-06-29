Bertuğ Yıldırım: "Avusturya maçını intikam olarak görüyoruz"

Bertuğ Yıldırım, Avusturya maçını yorumlarken Türkiye'nin hazırlık maçında 6-1 mağlup olduğu maça dikkat çekti.

Türkiye son 16 turunda Avusturya ile oynayacak

Geçtiğimiz hazırlık maçında 6-1 mağlup olmuşlardı

Bertuğ Yıldırım bu maçı intikam olarak gördüklerini söyledi

NE OLDU? F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yla karşılaşacak. Mücadele öncesi Bertuğ Yıldırım maçı yorumlarken Türkiye'nin Avusturya'ya 6-1 kaybettiği hazırlık maçına dikkat çekti.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Bertuğ Yıldırım şunları söyledi: "Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var. Herkes o maça çok motive. Avusturya'nın gelmesi daha iyi oldu. Onlar da çok iyi bir takım ama Türkler arasındaki o şey yanıyor şu anda... Takımdaki ağabeylerimiz bize eşit şekilde davrandığı için takımdaki kimse kendini genç gibi hissetmiyorum. Ucu bucağı olmayan bir jenerasyonumuz var. Arda, Kenan, Semih..."

DAHA FAZLASI: Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığı hakkında konuşan Bertuğ şunları söyledi: "Hakan Ağabey'in konuşması tam bir kaptan konuşmasıydı. Hakan Ağabey bir şeyleri aşmış bir insan. Biz kampta bir şeyler duyduğumuzda biraz etkileniyoruz, o da o yüzden baskıyı bizden alıp kendisine çekmek istedi. Avrupa'da oynayan oyuncularımızın en büyük avantajı fiziksel yapıları oluyor. Türkiye'de oynayan oyuncular da zaten büyük kulüplerde oynadığı için onlar da güçlü."

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SIRADA NE VAR? Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.