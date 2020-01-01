Bernd Leno: Premier Lig'in en iyi kalecisi Alisson
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Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, 2018 yılının yaz transfer döneminde 75 milyon bonservis bedeli karşılığında Roma'dan Liverpool'a transfer olmuştu.
Arsenal'ın kalecisi Bernd Leno, Liverpool'un file bekçisi Alisson Becker'in Premier Lig'in en iyi kalecisi olduğunu belirtti.
Soccer AM'e konuşan Leno "Alisson her şeyde iyi diyebilirim. İstatistikleri de çok başarılı. Bence o Premier Lig'in en iyi kalecisi. Liverpool'un ligin en az gol yiyen takımı olmasında Alisson'un payı büyük" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Liverpool formasıyla 20 Premier Lig maçına çıkan Alisson Becker, bu maçların 10 tanesinde kalesini gole kapatmayı başardı.