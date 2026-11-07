24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Bernardo Silva: Valencia'nın sertliğine izin veren hakemdi

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
B. Silva
İspanya
Portekiz

Maç büyük bir gerginliğe sahne oldu.

Real Madrid oyuncusu Portekizli Bernardo Silva, La Liga'nın 12. haftası kapsamında bu akşam Mestalla Stadı'nda oynanan ve kraliyet ekibinin 3-0 kazandığı Valencia karşılaşmasındaki hakem performansını eleştirdi.

Silva, maçın ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Valencia çok sert, aşırı derecede sert oynadı, çünkü hakem sert olmalarına izin verdi."

Ayrıca oku

Fas ile ortaklığı bozma tehditleri: 2030 Dünya Kupası, İspanya seçimlerinin tam ortasında

Neden Barcelona yerine Real Madrid'i tercih etti? Gabriel iki kelimeyle yanıt verdi

Gelecek maçlar
TDV

TDV

Kupa Del Rey

10 Kas 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL

Real Madrid oyuncusunun açıklamaları, Valencialı oyuncuların sert müdahalelerine sahne olan ve birçok sarı kart gördükleri bir maçın ardından geldi. Takım kaptanı Jose Gaya ise 79. dakikada Kylian Mbappe'ye yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bernardo Silva ayrıca Santiago Bernabeu Stadı'nda yeniden oynamayı dört gözle beklediğinden söz ederek şöyle konuştu: "Bernabeu'ya dönmeyi ve galibiyet serimizi orada sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Taraftarların da bizi beklediğini biliyorum."

Silva'nın, efsane takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı kriz sebebiyle milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni kaptanı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Real adına Federico Valverde 28. dakikada öne geçmiş, ardından Arda Güler 36. dakikada konuk takımın ikinci golünü eklemiş, Mbappe ise 75. dakikada üçlüyü tamamlamıştı. Böylece kraliyet ekibi 30 puanla La Liga puan tablosunda ikinci sıraya yükselerek, pazar günü 28 puanlı üçüncü sıradaki ev sahibi Atletico Madrid ile karşılaşacak olan lider Barcelona ile puanda eşitlendi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin