Real Madrid oyuncusu Portekizli Bernardo Silva, La Liga'nın 12. haftası kapsamında bu akşam Mestalla Stadı'nda oynanan ve kraliyet ekibinin 3-0 kazandığı Valencia karşılaşmasındaki hakem performansını eleştirdi.

Silva, maçın ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Valencia çok sert, aşırı derecede sert oynadı, çünkü hakem sert olmalarına izin verdi."

Ayrıca oku

Fas ile ortaklığı bozma tehditleri: 2030 Dünya Kupası, İspanya seçimlerinin tam ortasında

Neden Barcelona yerine Real Madrid'i tercih etti? Gabriel iki kelimeyle yanıt verdi

Real Madrid oyuncusunun açıklamaları, Valencialı oyuncuların sert müdahalelerine sahne olan ve birçok sarı kart gördükleri bir maçın ardından geldi. Takım kaptanı Jose Gaya ise 79. dakikada Kylian Mbappe'ye yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bernardo Silva ayrıca Santiago Bernabeu Stadı'nda yeniden oynamayı dört gözle beklediğinden söz ederek şöyle konuştu: "Bernabeu'ya dönmeyi ve galibiyet serimizi orada sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Taraftarların da bizi beklediğini biliyorum."

Silva'nın, efsane takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı kriz sebebiyle milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni kaptanı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Real adına Federico Valverde 28. dakikada öne geçmiş, ardından Arda Güler 36. dakikada konuk takımın ikinci golünü eklemiş, Mbappe ise 75. dakikada üçlüyü tamamlamıştı. Böylece kraliyet ekibi 30 puanla La Liga puan tablosunda ikinci sıraya yükselerek, pazar günü 28 puanlı üçüncü sıradaki ev sahibi Atletico Madrid ile karşılaşacak olan lider Barcelona ile puanda eşitlendi.