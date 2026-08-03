Bernardo Silva, Manchester United'dan bonservissiz olarak Real Madrid'e katılmasının ardından pazartesi günü Real Madrid formasıyla ilk gününü yaşadı.

Portekizli orta saha oyuncusu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti, ardından Real Madrid tesislerinde gün boyunca planlanan iki antrenman seansını tamamladı. Bunlar, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk antrenmanlarıydı. Real Madrid televizyon kanalına konuşmadan önce heyecanının ağır bastığı duygularını dile getirdi.

Bernardo Silva şunları söyledi: "Bu son derece özel bir durum ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu kulüp hakkında konuşmaya gerek yok, çünkü tarihi kendisini anlatıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu döneme başlamaktan ve bu takıma galibiyetlerini sürdürmesinde yardımcı olmaya çalışmaktan çok mutluyum, çünkü bu takım bunu nasıl yapacağını biliyor. Ben de yardım etmek ve bu harika kulübün galibiyet yolundaki yürüyüşünü sürdürmeye çalışmak için burada olan bir başka oyuncuyum."

Bernardo Silva, Real Madrid ile antrenmanlarının zorlu başladığını itiraf etti, ancak aynı zamanda takım ortamını övdü: "Yorgunum. İlk antrenman zordu, ama takım arkadaşlarımla tanışmaktan çok mutluyum. Bazılarını zaten iyi tanıyorum, çünkü onlara karşı defalarca oynadım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes büyük bir yoğunlukla çalışıyor ve bu yer size ev gibi hissettiriyor."

Portekizli oyuncu, geçmişte rakip olarak karşı karşıya geldiği Jose Mourinho hakkında da konuştu: "Zaman zaman rakiptik, şimdi ise aynı takımdayız. Portekiz futbolu için çok şey ifade eden bir teknik direktör; ben küçükken onun takımlarını çokça takip ederdik ve o, Portekiz'in adını her zaman en üst seviyede tuttu. Onunla çalışmaya ve ondan öğrenmeye başlamaktan çok mutluyum."

Takıma katabileceği katkı konusunda Bernardo Silva, kendisini çok yönlü ve takımı ön planda tutan bir oyuncu olarak tanımladı: "Ben çalışmaya dayanan, yanımda oynayanları daha iyi hale getirmeye çalışan bir oyuncuyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman birçok mevkide hazır olmaya çalışırım. Birçok bölgeye uyum sağlayabilirim ve Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şeye hazır olacağım."

Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in temasının hiçbir şüpheye yer bırakmadığını ve düşünmeden hemen kabul ettiğini açıkladı: "Real Madrid ortaya çıkınca hayır demem imkansızdı ve iki kez düşünmedim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid'e karşı defalarca oynadıktan sonra ne kadar büyük olduğunu ve Santiago Bernabeu Stadı'nın ne kadar heybetli olduğunu hissediyorsunuz. Ailemin yakınında, Portekiz'e çok yakın ve çok benzer bir kültürün içinde olmam yardımcı oluyor. Ama futbol tarihinin en iyi kulübünde oynama hayali bir ayrıcalık."

Bernardo Silva sözlerine, futboldaki rol modellerini açıklayarak devam etti. Bunların arasında şu anda Real Madrid ile bağlantılı bir isim de vardı: "Birçok isim var. Zinedine Zidane şüphesiz bunlardan biri. Ayrıca Rui Costa da öyle, çünkü o bir Benfica ve Portekiz oyuncusu. Ve saha içinde ve dışında büyük bir rol model ve örnek olan Luka Modric."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Zidane belki de futbol tarihinin en iyi beş oyuncusundan biridir. Neredeyse benim mevkimde oynuyordu ve ben küçükken topa nasıl hakim olduğunu ve nasıl oynadığını izlerdim."