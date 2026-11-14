Bernardo Silva: Ronaldo yüzünden üzgünüm, Real Madrid'de bu durumdan muzdaribim

Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığının ardından liderlik sorumluluklarını üstlenerek Portekiz Milli Takımı'nda sahneye çıktı ve 32 yaşında, uluslararası maç sayısı itibarıyla milli takımın kaptanı oldu.

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İspanyol "AS" gazetesine göre, Real Madrid oyuncusu, bugün Braga şehrinde oynanması planlanan Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında teknik direktör Jorge Jesus'un yanında oturarak konuştu.

Bernardo, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığına değindi ve ilk 11'de yer alma garantisi olmaması nedeniyle Real Madrid'deki yeni durumu hakkında açık yürekli konuşarak, şansına sıkı sıkıya tutunduğunu ve takım içindeki etkili rolünü yeniden kazanma arzusunu vurguladı.

Bernardo, eski takım arkadaşı hakkında şunları söyledi: "Cristiano'nun kariyeri uzundu ve 12 yıl boyunca onun yanında oynama şerefine eriştim. Elbette çok fazla üzüntü var ve bu gün er ya da geç gelecekti".

Şöyle ekledi: "Ancak biz yolumuza devam edeceğiz, Cristiano'yu onurlandırmaya ve milli takıma sunduğu her şey için ona teşekkür etmeye çalışacağız. Hayatın her alanında olduğu gibi yeni nesil ilerliyor".

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Portekiz milli takımının kaptanlığını üstlenen Bernardo, bu görev için minnettarlığını dile getirerek şunları söyledi: "Bu büyük bir onur. Bu sorumluluk sadece tek bir oyuncuya ait değil, hiçbir zaman öyle olmadı ve gelecekte de öyle olmayacak; aksine tecrübeli bir grup oyuncunun omuzlarında".

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Şöyle devam etti: "Daha genç oyuncuları karşılamak, soyunma odasında işlerin yolunda gitmesini sağlamak ve milli takıma yönelik çalışma ve bağlılık düzeyini çok yüksek tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız".

Portekiz kaptanı, Cristiano Ronaldo'nun taşıdığı sorumluluğun büyüklüğü hakkında konuşarak şunları söyledi: "Cristiano'nun varlığının beraberinde getirdiği sorumluluğu herkes bilir. Sahaya her çıktığında, tribünlerdeki izleyicilerin çoğu onu izlemek için gelmiş oluyor".

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Şöyle açıkladı: "Bu yüzden milli takımımızın oyuncuları kulüplerinde medyanın ilgisine, baskılara ve sorumluluğa alışkındır; işler yolunda gitmediğinde kendilerine suçlama parmaklarının yöneltilmesine de alışkınlar. Bunun büyük bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum".

Herkes oynamak istiyor

Real Madrid'e geçişinden bu yana içinde bulunduğu durum hakkında Bernardo, düzenli olarak oynamamanın zorluğundan açık yürekle söz ederek şunları söyledi: "Bu her zaman zordur. Herkes oynamak ister, herkes faydalı olmak ister".

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Şöyle ekledi: "Kariyerim boyunca etkili bir oyuncu olmaya ve sürekli oynamaya alışkındım. Oynamadığımda ise elbette durum zor oluyor".

Şöyle devam etti: "Teknik direktörün 27 oyuncusu var, bu büyük bir sayı, oysa aynı anda sadece 11 oyuncu oynayabiliyor. Bu kadar yeteneğin bulunduğu bir grup içinden seçim yapması gerektiği için son derece zor bir görev".

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Şunu da ekledi: "Kendi adıma garanti edebileceğim şey, her zaman elimdeki en iyisini ortaya koyacağım ve ister 5, ister 10, ister 30, ister 90 dakika oynayayım, gelişmeye ve takımın ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmaya çalışmak için sürekli hazır olacağımdır. Elbette oynamak ve faydalı bir oyuncu olduğumu hissetmek istiyorum".

Bernardo, son yıllarda oyun tarzında meydana gelen değişikliklere değinerek şunları açıkladı: "Sebebini tam olarak bilmiyorum ama artık daha temkinli ve daha düşünceli bir oyuncu oldum; 10 yıl önceki halimden tamamen farklıyım".

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Şuna işaret etti: "Bu beni başka mevkilerde oynamaya yöneltti ve konumum orta sahada biraz daha geriye çekildi. Ancak teknik direktörün gerekli gördüğü her görevde milli takıma ve kulübüme yardımcı olmaya çalışmak için her zaman hazırım".

Şöyle sürdürdü: "Bu soruya teknik direktörün cevap vermesi gerekiyor. Sanırım beni 8 ya da 10 numara mevkisinde bir oyuncu olarak, yani savunma ile hücum arasında bir bağlantı halkası olarak görüyor, öncelikli olarak bir kanat oyuncusu değil".

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Şöyle bitirdi: "Mesele savunma ile hücum arasında denge kurmak, geçiş oyunlarına katkıda bulunmak ve takıma baskıda ve geri bölgelerdeki savunma görevlerinde yardımcı olmakla ilgili. Her işi biraz yapabilen bir oyuncu, teknik direktörün benden beklediği şey işte bu".