Bernardo Silva, Real Madrid'in endişelerini giderdi: Bu oyuncunun sakatlığı ise kaygı yaratıyor

Sağlık kontrolleri, Bernardo Silva'nın herhangi bir sakatlığı olmadığını ortaya koyarak Real Madrid'in Celta Vigo karşısındaki maçında forma giyip giyemeyeceği konusundaki belirsizliği giderdi.

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İspanyol gazetesi "AS"in haberine göre, Bernardo Silva'nın Valdebebas antrenman tesislerine döner dönmez geçtiği kontroller sakatlık ihtimalini ortadan kaldırdı. Böylece Portekizli oyuncu, önümüzdeki cumartesi günü oynanacak Celta Vigo maçında José Mourinho'nun emrinde olacak.

Bernardo Silva'nın durumuna ilişkin endişeler, oyuncunun Danimarka maçının sonlarında kas ağrısı hissetmesinin ardından pazar günü milli takım kampından ayrılmasından sonra kısa sürede dağıldı.

Portekizli yıldız, cumartesi günü milli takımının ilk maçında yalnızca 11 dakika sahada kaldı ve Portekiz'in Danimarka karşısında 1-4'lük ağır bir yenilgi aldığı karşılaşmada farkı azaltan golü attı.

Ancak Portekiz Futbol Federasyonu'nun pazar günü, milli oyuncunun milli takım sağlık ekibi gözetiminde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından salı günü Galler ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını açıklamasıyla endişeler arttı.

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Buna rağmen Bernardo Silva'nın yaşadığı kas ağrıları, Mourinho'nun kendisine şans vermeye karar vermesi halinde cumartesi günkü Celta Vigo maçında oynamasına engel olmayacak.

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Portekizli oyuncu, Mourinho'nun takımın oyununa denge ve etkinlik kazandırmak için önemli bir parça olarak gördüğü, teknik direktörün planlarında vazgeçilmez hale gelen temel isimlerden biri oldu.

Bernardo Silva, Real Madrid'in son 5 maçında kendini ilk 11'e kabul ettirdi. Orta sahada Aurélien Tchouaméni ile oluşturduğu ikili de Eflatun Beyazlıların son dönemde yaşadığı yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Öte yandan gözler şu anda Celta Vigo maçı öncesinde Tchouaméni'nin durumuna çevrilmiş durumda. Oyuncunun fiziksel durumu temkinli şekilde takip edilmeye devam ederken kulüp de hafta boyunca iyileşme sürecindeki gelişmeleri bekliyor.

Tchouaméni, salı günü sağ uyluğunun üst bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle Clairefontaine'deki antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalmasının ardından Fransa Milli Takımı kampından hiçbir maçta forma giymeden döndü.

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Bu bölge, oyuncunun Dünya Kupası sırasında sorun yaşadığı bölgenin ta kendisi. Bu durum, Fransa Federasyonu'nun oyuncuyu kampın geri kalanından muaf tutmasına ve iyileşme çalışmalarını Valdebebas'ta sürdürmesi için Madrid'e dönmesine izin vermesine yol açtı.

Milli arada ek kayıp yok

Real Madrid ve Mourinho, milli ara boyunca şu ana kadar Bernardo Silva ve Tchouaméni ile yaşananlar dışında herhangi bir endişe yaşamadı.

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Bu ikili dışında milli takımlarına katılan diğer 16 milli oyuncunun yarısı uluslararası görevlerini çoktan tamamladı.

Bu grupta İspanya'dan Dean Huijsen ve Cucurella, İngiltere'den Trent Alexander-Arnold ve Jude Bellingham, Fransa'dan Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga ve Kylian Mbappé ile Türkiye'den Arda Güler yer alıyor.

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Denzel Dumfries'in forma giydiği Hollanda pazartesi günü sahaya çıkacak. Salı günü ise Vinicius Junior ve Endrick'in yer aldığı Brezilya, Diomande'nin bulunduğu Fildişi Sahili, Thiago ve Espí'nin forma giydiği İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı, Brahim Diaz'ın yer aldığı Fas ve Fede Valverde önderliğindeki Uruguay mücadele edecek.

Uruguay'ın maçını çarşamba sabahının erken saatlerinde oynayacak olması nedeniyle Madrid'e en son dönecek oyuncu Valverde olacak.