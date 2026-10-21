Real Madrid, Portekizli yeni oyuncusu Bernardo Silva'nın ilk gollerinin katkısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihini yeniden yazdı.

Real Madrid, bugün çarşamba günü İspanya'nın başkentindeki Santiago Bernabeu Stadı'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasında Leipzig'i konuk etti.

Bernardo Silva, maçın 44. dakikasında Leipzig kalecisinin karşılamakta başarısız olduğu bir şutu değerlendirerek topu ağlara göndermesiyle ev sahibi takım adına skoru açtı.

Bu gol, Portekizli oyuncunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester City'den gelerek takıma katılmasından bu yana Real Madrid formasıyla attığı ilk goldü.

O günden bu yana 32 yaşındaki oyuncu, Leipzig maçından önce İspanyol başkent takımıyla 8 maça çıkmış, bu süreçte herhangi bir gol atmayı başaramamıştı.

"Stats Foot" ağına göre, Real Madrid bu golle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 45 maçta gol atan ilk takım oldu.

Kraliyet kulübü, Eylül 2011 ile Ekim 2018 arasında aynı turnuvada üst üste 44 maçta gol atarak kendi adına kayıtlı olan rekoru geride bıraktı.

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid bu dönemde Avrupa turnuvasında olağanüstü bir tarih yazmayı başardı; turnuvayı 4 kez kazandı, bunların 3'ünü Fransız teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde üst üste elde etti.