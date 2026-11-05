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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Bernardo Silva, net bir mesajla Vinicius'u eleştiri fırtınasından koruyor

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
B. Silva
Vinicius Junior
Yunanistan
İspanya
Portekiz
Brezilya

"Madrid'de son derece mutluyum"

Real Madrid'in yıldızı Bernardo Silva, çok zor bir dönemden geçen Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior hakkında bir mesaj verdi.

Vinicius, alışılmış seviyesini yeniden yakalamakta zorlanıyor. Bu sezon büyük eleştirilere maruz kalan oyuncu, ardından La Liga'da 4 maç men cezası aldı; takım arkadaşı Yan Diomande'nin sol kanatta parlaması ise çilesini daha da artırdı.

Vinicius, dün Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında forma giydi ancak sönük bir görüntü çizince kendisine yöneltilen eleştiriler daha da sertleşti.

Silva ise "As" gazetesine şunları söyledi: "Kendimi son derece mutlu hissediyorum, takım beni ailenin bir ferdi gibi karşıladı. Madrid'de çok mutluyum. Gelişmek ve takım arkadaşlarımla ilişkimi güçlendirmek için elimden geleni yapıyorum."

Gelecek maçlar
VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Yunanistan 1

08 Kas 2026

LEV

LEV

Sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius Junior son yıllarda Real Madrid için çok önemli bir oyuncuydu ve kulüpteki herkes onun ne kadar önemli olduğunun farkında."

Portekizli oyuncu, Vinicius'un önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: "Kazanabilmek için bu tür bir oyuncuya ihtiyacımız var."

 

 

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