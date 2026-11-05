Bernardo Silva, net bir mesajla Vinicius'u eleştiri fırtınasından koruyor

Real Madrid'in yıldızı Bernardo Silva, çok zor bir dönemden geçen Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior hakkında bir mesaj verdi.

Vinicius, alışılmış seviyesini yeniden yakalamakta zorlanıyor. Bu sezon büyük eleştirilere maruz kalan oyuncu, ardından La Liga'da 4 maç men cezası aldı; takım arkadaşı Yan Diomande'nin sol kanatta parlaması ise çilesini daha da artırdı.

Vinicius, dün Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında forma giydi ancak sönük bir görüntü çizince kendisine yöneltilen eleştiriler daha da sertleşti.

Silva ise "As" gazetesine şunları söyledi: "Kendimi son derece mutlu hissediyorum, takım beni ailenin bir ferdi gibi karşıladı. Madrid'de çok mutluyum. Gelişmek ve takım arkadaşlarımla ilişkimi güçlendirmek için elimden geleni yapıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius Junior son yıllarda Real Madrid için çok önemli bir oyuncuydu ve kulüpteki herkes onun ne kadar önemli olduğunun farkında."

Portekizli oyuncu, Vinicius'un önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: "Kazanabilmek için bu tür bir oyuncuya ihtiyacımız var."