Bernardo Silva, Lionel Messi'yle oynamak istiyor
Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva, Lionel Messi'yle aynı takımda olmak istiyor.
Pep Guardiola'nın ekibinde performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri olan Portekizli futbolcu, Barcelona'nın süper yıldızı Messi'yle aynı takımda yer almak istediğini itiraf etti.
Daha önce adı Katalan deviyle transfer dedikodularına karışan Bernardo Silva'nın Manchester City'nin Avrupa'dan iki yıl men cezası almasının ardından Premier Lig ekibinden ayrılacağı konuşuluyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maç için İspanya'da bulunan Bernardo, Cadena Ser'in "Messi'yle oynamak ister misin?" sorusuna "Cristiano ile milli takımda oynuyorum. Messi'yle de kulüp takımında oynarsam tarihin en iyi futbolcularıyla birlikte oynadım deme şansına sahip olurum. Manchester City'de ya da Barcelona'da, fark etmez." yanıtını verdi.
Real Madrid ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı 25 Şubat Salı akşamı TSİ 23:00'te oynanacak.