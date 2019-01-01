Bernardo Silva: Ederson rahatlıkla orta sahada oynayabilir

Portekizli futbolcu, Manchester City file bekçisi Ederson ve teknik direktör Pep Guardiola'dan övgüyle bahsetti.

Bernardo Silva, takım arkadaşı Ederson'ın kapasitesinin çok üstünde olduğunu hatta orta sahada bile görev yapabileceğini söyledi.

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen City'de gösterdiği performansla şimdiden tarihin en iyi kalecilerinden biri olacağının sinyalini veren Ederson hakkında konuşan Silva, Sporf'a verdiği demeçte Ederson'un sahanın her yerinde rahatlıkla oynayableceğini belirtti:

"Ederson savunmada ya da orta sahada rahatlıkla oynayabilir."

Portekizli futbolcu, takımında birçok yıldız ismin olduğunu belirterek Guardiola'nın takıma olan hakimiyetinden övgüyle söz etti:

"Pep, sahada ne zaman ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor ve bizi organize ediyor."

Bernardo Silva, Milli Takımı'yla 'nin en değerli oyuncusu seçildi.