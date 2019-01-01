Bernardo Silva: Ederson rahatlıkla orta sahada oynayabilir
Bernardo Silva, takım arkadaşı Ederson'ın kapasitesinin çok üstünde olduğunu hatta orta sahada bile görev yapabileceğini söyledi.
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Henüz 25 yaşında olmasına rağmen City'de gösterdiği performansla şimdiden tarihin en iyi kalecilerinden biri olacağının sinyalini veren Ederson hakkında konuşan Silva, Sporf'a verdiği demeçte Ederson'un sahanın her yerinde rahatlıkla oynayableceğini belirtti:
"Ederson savunmada ya da orta sahada rahatlıkla oynayabilir."
Portekizli futbolcu, takımında birçok yıldız ismin olduğunu belirterek Guardiola'nın takıma olan hakimiyetinden övgüyle söz etti:
"Pep, sahada ne zaman ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor ve bizi organize ediyor."
Bernardo Silva, Portekiz Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.