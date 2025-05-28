Bernardo Silva'dan Galatasaray yanıtı: "Neden olmasın?"

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva'dan sarı-kırmızılı yönetime yanıt geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için hazırlanıyor

Sarı-kırmızılıların hedefinde Bernardo Silva var

Portekizli orta sahadan yanıt geldiği iddia edildi

NE OLDU? Süper Lig'de üst üst üçüncü, toplam 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, 5. yıldızını da taktı. Ancak sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon için bu kez Avrupa'da bir hedef koymak istiyor. Bu amaçla Galatasaray orta sahasını Manchester City'nin yıldızıyla doldurmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Manchester City'le bu sezon kötü bir dönemden geçen Bernardo Silva takıma veda edebilir. Galatasaray'ın Bernardo Silva ile ilgilendiği söylenirken Fanatik'in haberine göre, Dursun Özbek'ten tam yetki alan menajer Gardhi, Bernardo Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'in haberine göre, Manchester City'deki geleceğiyle ilgili son kararı İngiliz deviyle son kez masaya oturarak verecek olan Bernardo Silva, Galatasaray'ın ilgisine de bir dönüş yaptı. Bernardo Silva, Galatasaray için "Kulüpler anlaşırsa neden olmasın" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Bernardo Silva transferinde aşama kaydetmek için Manchester City'nin vereceği son kararı bekliyor.

SIRADA NE VAR? Bernardo Silva'nın Manchester City'le sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.