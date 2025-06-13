Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yanıt geldi: Bakın transfer hakkında ne düşünüyor?

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Bernardo Silva, sarı-kırmızılılara bu hamleyle ilgili düşüncelerini iletti.

Transfer dönemine Leroy Sane hamlesiyle damga vuran Galatasaray, rotasını bir başka dünya yıldızına çevirdi. Sarı-kırmızılıların yeni gözdesi, Manchester City’nin Portekizli maestrosu Bernardo Silva.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, Bayern Münih’ten transfer ettiği Sane ile ses getirirken, bu çıkışını Bernardo Silva ile taçlandırmak istiyor.

BERNARDO SILVA NE DÜŞÜNÜYOR? Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan ilk temaslar olumlu geçti. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı ve Avrupa'da kariyerine devam etme isteği nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.

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Galatasaray cephesi, şimdi rotayı İngiliz devi Manchester City ile bonservis görüşmelerine çevirdi. Görüşmelerin sürdüğü ve Silva’nın Galatasaray’a yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor.

BERNARDO SILVA KARARINI NE ZAMAN VERECEK? Oyuncunun, masadaki tüm teklifleri görmek istediği ve nihai kararını Haziran ayı sonunda vereceği belirtiliyor.

Galatasaray, Leroy Sane hamlesinin ardından Bernardo Silva transferini de bitirirse önümüzdeki sezon yalnız Süper Lig değil, Avrupa için de rekabetçi bir kadro inşa ediyor olacak.