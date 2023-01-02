Portekizli orta saha, takım arkadaşına övgülerde bulunurken en keskin özelliğine dikkat çekti.

NE OLDU? Sergio Aguero, City ile rekorlar kıran kariyeri sırasında çarpıcı bir odak noktası olarak rol aldı.

Ve Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'ndaki saltanatının büyük bir bölümünde klasik bir santrforu olmadığı için mutsuz değildi.

Bu yaklaşım, Erling Haaland'ın bu sezon City adına 27 gol katkısında bulunmasıyla değişmiş gibi görünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Portekizli orta saha oyuncusu Silva, Haaland'ın zihniyeti ve bunun City'nin hücum gücüne nasıl daha fazla fayda sağladığını şu sözlerle açıkladı:

"Haaland'ın en iyi özelliği, topa dokunmayı umursamamasıdır. Örneğin beni veya Foden'ı sahte dokuz olarak oynattığınızda kolay kolay topa dokunamıyoruz ve bu bizim için sıkıcı bir hale gelebiliyor.

"Ancak Haaland'ın topa dokunma gibi bir derdi asla yok. Oyunun bir parçası hissetmek için topa dokunmasına gerek yok.

"Erling'in iyi yanı, orada olması ve yarım saat topa dokunmasa bile bir kez dokunup gol atıyorsa mutlu ve keyifli oluyor.

"Oyunun sadece sonuna odaklanan bu türden bir oyuncuya sahip olmak harika, çünkü ne için orada olduğunu biliyor ve bunu mükemmel bir şekilde yapıyor.

“Sadece daha fazla ve daha fazla gol atmak zorunda olduğu açık. [Leeds'e karşı] iki gol attığını gördünüz ve o maçta daha fazla gol atabileceği için mutlu değildi.

"Bu çılgınca, çünkü başka herhangi bir oyuncu iki gol atsaydı çok mutlu olurdu, ama o iki gol attığı maçtan sonra bile çok mutsuzdu.

"Her zaman daha fazlasını yapabilceğinin farkında. Bu durum, onun ne kadar hırslı olduğunu, takıma yardım etmeye ne kadar odaklandığını gösteriyor.

"Ve her gün daha iyi olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Böyle bir oyuncumuz olduğu için çok mutluyum."

BÜYÜK RESİM: Haaland, Borussia Dortmund'dan 51 milyon Sterlin'lik (61 milyon Dolar) bir transferi tamamlamasından bu yana City için harika bir performans ortaya koydu.

Ancak golleri City'i zirveye taşımak için yeterli olmadı. Premier Lig tablosunda, 16 maçın ardından lider Arsenal'in yedi puan gerisindeler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Haaland'ın 21 golü, onu Premier Lig gol krallığı listesinde zirveye taşırken City, perşembe günü Chelsea deplasmanında sahne alacak.