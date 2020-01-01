Bernard Caiazzo: Ligue 1, 15 Haziran'dan önce oynanmayacak

Geçtiğimiz haftalarda askıya alınan Ligue 1'in, Haziran ayından önce başlaması beklenmiyor.

Kulüpler Birliği Başkanı Bernard Caiazzo, 'in 15 Haziran'dan önce başlamayacağını söyledi.

Ligue 1, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok liglerinde olduğu gibi süresiz olarak askıya alındı. Bernard Caiazzo, France Bleu'ya verdiği demeçte kulüplerin finansal olarak büyük bir zarara uğradıklarını ancak koronavirüs nedeniyle ligin en az üç ay daha oynanmayacağını açıkladı:

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"Temmuz ya da Ağustos'ta sonlanacak olsa bile, ligi ne pahasına olursa olsun tamamlamak gerekiyor. Kulüpler ayda yaklaşık 250 milyon euro kaybediyor. Salgının gidişatı tersine dönmedikçe de maçları oynayamayacağız. Yani en iyi ihtimalle 15 Haziran'a kadar lig devam etmeyecek."

Daha fazla takım

Caiazzo, birkaç kulübün ise destek almadığı sürece iflasla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Tüm kulüpler için oldukça endişeliyim. Devlet yardımı olmazsa, altı ay içinde kulüplerin yarısı iflas başvurusunda bulunacak. Avrupa'nın 5 büyük ligi şimdiden 4 milyar euro kaybetti. Ligue 1'in toplam kaybı ise 500-600 milyon euro civarında" şeklinde konuştu.

Fransa, 16 binden fazla vaka ve 650'den fazla hayatını kaybeden sayısı ile salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri durumunda. Ligue 1'de geride kalan 28 hafta sonunda 68 puanla zirvede yer alıyor.