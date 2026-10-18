Bernal, Yamal olayının ardından sessizliğini bozdu

Real Betis oyuncusu Facundo Bernal, Barcelona karşısındaki maçta 54. dakikada Lamine Yamal'a kafasıyla iki kez vurmasının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür diledi.

Betis, kendi sahası "La Cartuja"da 5-2 kaybettiği maçta, hem kırmızı kart kararı hem de Endülüs ekibinin iptal edilen golü nedeniyle büyük bir hakem tartışması yaşandı.

Marca gazetesinin haberine göre Bernal, Instagram hesabındaki hikâyesinde şunları yazdı: "Bugün takımı on kişi bıraktığım için takım arkadaşlarımdan ve Real Betis taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Böyle tepki vermeye alışkın değilim, o pozisyonda kendimi kontrol etmem gerekiyordu. Sorumluluğu üstleniyorum ve bu bir daha tekrarlanmayacak."

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Maç raporuna göre Bernal, oyuncular arasındaki bir gerginlik sırasında ve topun oyunda olmadığı bir anda Yamal'ı boynundan tutup yüzüne üst üste iki kez kafa attı. Bunun üzerine hakem Ricardo de Burgos kırmızı kartı gösterdi, Yamal ise sarı kart gördü.

Marca, "Pozisyon, Abdessamad Ezzalzouli'nin golünden önce Fermin Lopez'in yere düşmesiyle başladı; Lamine takım arkadaşını savunmak için araya girdi, ardından Bernal'in saldırısının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.

Haberde, Betis'in yıldızı Hector Bellerin'in Bernal'in soyunma odasında takım arkadaşlarından özür dilediğini doğruladığı da aktarıldı. Bellerin şöyle konuştu: "Aramızda hatalar ve başarılar hakkında konuşabileceğimiz tam bir güven var. Hepimiz hata yaparız ve bir sonraki maçta soğukkanlı bir şekilde durumu düzeltmemiz, bu takımın sahip olduğu hırsı ve enerjiyi göstermemiz gerekiyor."