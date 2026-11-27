Como'nun Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz, 2027 yılında transfer olması muhtemel en dikkat çekici isimler arasında öne çıkıyor. Manchester United, Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'in Old Trafford'dan ayrılma ihtimaline karşı oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor.

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İngiliz gazetesi The Athletic'in aktardığına göre, Paz, Como'da ve Arjantin Milli Takımı'nda dikkat çekici performanslar sergiliyor. Genç oyuncu bu sezon 11 gol attı ve bunların ikisini ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın ağlarına gönderdi.

Gözler, iki transfer dönemini barındıracak yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki transfer dönemine çevrilmiş durumda. Bu durum, kulüplere pek çok oyuncunun geleceğini yeniden şekillendirme ve kadrolarını güç dengelerini değiştirebilecek isimlerle güçlendirme fırsatı sunuyor.

Como, Paz'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında Real Madrid'den transfer etmişti. Anlaşmaya, Madrid ekibinin oyuncuyu sonraki üç yaz transfer döneminde sırasıyla 8 milyon, 9 milyon ve 10 milyon euro karşılığında geri almasına imkân tanıyan maddeler eklenmişti.

Bu şartlar haziran ayında yeniden müzakere edildi. Buna göre Como'nun Real Madrid'e 60 milyon euro ödemesi gerekirken, geri satın alma maddesinin bedeli 80 milyon euroya yükseldi ve maddenin yalnızca 2027 yılında kullanılabilmesi kararlaştırıldı.

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Gazeteye isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan, gelişmelere yakın kaynaklara göre Paz, şu an için Real Madrid'e dönmeyi tercih etmiyor.

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Arjantinli oyuncu, Madrid ekibinde ilk 11'de etkili bir rol üstleneceğine dair güvence alması halinde fikrini değiştirebilir, ancak şimdiye kadar böyle bir şey gerçekleşmedi.

Kaynaklar, Real Madrid'in geri satın alma maddesini kullanmaması halinde Como'nun oyuncuyu normal şekilde satma serbestliğine kavuşacağını belirtti. Aynı kaynaklar, oyuncuyla ilgilenen hiçbir kulübün şimdiye kadar Tottenham Hotspur'un 2025 yılında gösterdiği güçte bir teklif ya da girişimde bulunmadığının altını çizdi.

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Bu durum kısmen, oyuncunun geri satın alma maddesini çevreleyen koşullarla ilgili. Söz konusu koşullar, onu transfer etmek isteyen kulüplerin işini daha da karmaşık hale getiriyor.

Yine de Paz'a duyulan ilgi giderek artıyor. Manchester United, Bruno Fernandes'in Old Trafford'dan ayrılma ihtimaline karşı Arjantinli oyuncuyu olası seçenekleri arasına aldı.

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Fernandes kısa süre önce, 2026-2027 sezonunun sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmelerin durduğunu doğrulamıştı. Oysa Manchester United'ın sözleşmeyi 12 ay daha uzatmasına imkân tanıyan bir opsiyonu bulunuyor.

Buna rağmen Portekizli oyuncunun önümüzdeki dönemde ayrılma ihtimali hâlâ masada. Bu da İngiliz kulübünü, onun yerini doldurabilecek alternatifleri değerlendirmeye yöneltiyor.

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Kaynaklar, Manchester United'ın projesinin ve kulübün süregelen cazibesinin Paz açısından olumlu faktörler olduğunu vurguladı. Ancak takımın şu an için oyuncunun öncelikli tercihi olmayabileceği de belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilmesinin oyuncunun kararında etkili olması beklenirken, teknik direktör Mauricio Pochettino ile aynı menajerlerle çalışmasının da işleri kolaylaştırabileceği düşünülüyor.

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Bununla birlikte, 22 yaşındaki oyuncu için verilecek mücadelenin oldukça çetin geçmesi bekleniyor. Manchester United'ın da aynı pozisyon için aday gösterdiği başka isimler bulunuyor.