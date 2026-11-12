Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı ve Valdebebas'taki antrenman merkezi arasındaki gelir kaynaklarının çeşitliliğinden yararlanarak, sponsorluk gelirleri ve oyuncu satışlarının da katkısıyla ekonomik gücünü artırmaya devam ediyor. Bu süreç, mevcut sezonda yeni rekor rakamlara ulaşmayı ve kulübün dünyanın ekonomik açıdan en güçlü spor kuruluşlarından biri olarak konumunu pekiştirmeyi hedefleyen bir mali plan çerçevesinde ilerliyor.

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"As" gazetesinin açıkladığı rakamlara göre, geçen sezon 1,221 milyar euroluk rekor bir gelire ulaşan Real Madrid, bu sezon gelirlerini yaklaşık 1,4 milyar euroya çıkarmayı hedefliyor. Spor kuruluşları düzeyinde eşi görülmemiş olan bu rakam, kulübün mali kaynaklarındaki sürekli büyümeyi yansıtıyor.

Kulüp yönetiminin hedefi yalnızca gelirleri artırmakla sınırlı değil; Real Madrid içinde bulunulan mali yılı 14,2 milyon euro net kârla kapatmayı amaçlıyor. Geçen sezonun hesapları ve 1,248 milyar euro tutarındaki yeni bütçe, 21 Kasım Cumartesi günü yapılması planlanan toplantıda kulüp üyelerinin oylamasına ve onayına sunulacak.

Beklenen büyümenin kaynaklarının başında Santiago Bernabéu stadının gelirleri geliyor. Real Madrid, stada bağlı ticari gelirlerini 420,1 milyon euroya ulaştırmayı hedefliyor ve stadın tüm ekonomik potansiyelinden yararlanmak için çalışmalarını sürdürüyor; özellikle de stadın geçirdiği yenileme projesinin kulüp kasasına yaklaşık 1,4 milyar euroya mal olduğu düşünülürse.

Kulüp, Bernabéu'nün yeni tesislerinden tam anlamıyla faydalanmayı bekliyor; önümüzdeki ocak ayında önemli gelişmelerin yaşanacağı öngörülüyor. Bu sayede ticari, eğlence ve etkinlik faaliyetlerinden ek gelirler elde edilecek ve stat, maçlara bağlı geleneksel gelirlerin ötesine geçerek sürekli bir gelir kaynağına dönüştürülecek.

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Sponsorluk anlaşmaları da Real Madrid'in kaynaklarını artırma planında önemli bir unsur oluşturuyor. Kulüp, başta Adidas ve Emirates olmak üzere bir dizi büyük şirketle imzaladığı yeni anlaşmalar sayesinde bu alandaki gelirlerin %22 artacağını öngörüyor.

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Kulübün anlaşmaları ayrıca Hotels.com ve Uber Eats gibi şirketlerle yeni ortaklıkları da kapsadı; bunun yanı sıra Orange ve San Miguel ile sponsorluk sözleşmeleri yenilendi. Bu adım, Real Madrid markasının yeni ticari ortaklar çekme ve küresel popülaritesinden yararlanarak mali kaynaklarını genişletme kabiliyetini yansıtıyor.

Öte yandan, Real Madrid'in Valdebebas'taki akademisi, kulübün en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Genç yetenekleri geliştirme ve ilk takımda kalıcı bir yer bulamayan oyuncuları pazarlayarak transferlerinden büyük mali gelirler elde etme kabiliyeti sayesinde önemli bir ekonomik ve sportif dayanağa dönüştü.

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Bu yönelim, akademi saflarında yetişen Gonzalo García, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega ve Víctor Muñoz gibi bir dizi oyuncunun ayrılığıyla öne çıktı. Bu transferler, kulüp içinde geliştirilen yeteneklerden ekonomik olarak yararlanmaya dayanan yeni bir politikanın pekişmesine katkıda bulundu.

Tahminler, oyuncu satışlarının içinde bulunulan mali yılda Real Madrid'e yaklaşık 154,8 milyon euro sağlayacağına işaret ediyor. Bu gelir, akademinin yürüttüğü çalışmanın önemini yansıtıyor; zira mezunlarının transferleri, artık yalnızca ilk takımın hesapları dışında kalan oyuncuların sayısını azaltmanın bir yolu olmaktan çıkıp kulübün mali planlamasının temel bir parçası haline geldi.

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Ticari yatırımlar düzeyinde Real Madrid, Amerikan otel rezervasyon platformu Hotels.com ile Santiago Bernabéu stadı ziyaretçilerine özel deneyimler geliştirmeyi amaçlayan bir ortaklık duyurdu. Bu, stada yapılan turistik ziyaretlerden yararlanma ve bunları ek bir gelir kaynağına dönüştürme imkânı sunuyor.

Bu hamleler geniş bir ekonomik planın parçası olarak geliyor; zira Real Madrid'in gelecek sezona ilişkin pazarlama bütçesi 534 milyon euroya ulaşıyor. Bu, kulübün markasını güçlendirmek ve küresel ticari varlığını genişletmek için ayırdığı yatırımların büyüklüğünün bir göstergesi; aynı zamanda stat, sponsorluk ve oyuncu transferlerinden elde edilen gelirlerin artmasıyla paralel ilerliyor.

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Böylece Real Madrid, 1,4 milyar euroluk gelire ulaşma planında tek bir kaynağa güvenmiyor; aksine Bernabéu'nün, akademinin ve sponsorluk anlaşmalarının temel ayaklar olduğu entegre bir mali sistem kurmayı amaçlıyor ve mali yılın sonunda 14,2 milyon euro net kâr elde etmeyi hedefliyor.