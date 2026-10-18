Real Madrid şu günlerde hakemlere karşı bir şüphe ve kuşku hali yaşıyor. Gerilim, Vinicius Junior'ın Villarreal karşısında kırmızı kart görmesinin ardından, LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın Real Madrid televizyon kanalının yayınladığı videolarla ilgili açıklamalarıyla birlikte en üst seviyeye ulaştı.

Sport gazetesi, öfke kıvılcımının Santiago Bernabeu'da, Real Madrid'in Sevilla ile oynadığı maçın ilk dakikalarında açık bir şekilde patladığını ve rahatsızlığın alenen bir protestoya dönüştüğünü aktardı.

Takımın organize tezahüratlarıyla bilinen taraftar grubunun bulunduğu güney tribünü, İspanya Ligi'ne karşı tutumunda en sert kesim oldu. Aynı zamanda bu tribün, kulüp başkanı Florentino Perez'in oturduğu şeref locasına da en yakın bölüm.

Maçın başlamasından önce taraftarlar, yorum götürmeyecek bir mesaj taşıyan dev bir pankart açtı: "Bu futbol değil, bu Tebas ve Negreira."

Bir detay da gözden kaçmadı; Tebas ve Negreira isimleri, Barcelona'nın renkleri olan mavi ve kırmızıyla yazılmıştı. Bu, Katalan kulübüne ve Real Madrid taraftarlarının zihninde hâlâ güçlü bir şekilde yer eden Negreira davasına doğrudan bir göndermeydi.

Pankart ise yalnızca başlangıçtı. Görsel protestoya, İspanya Futbol Federasyonu'na, Tebas'a ve Katalan kulübüne yönelik bir dizi tezahürat eşlik etti; bu da organize tezahürat tribününün sınırlarını aşan bir öfke halinin ifadesiydi.

Maçın ilk beş dakikasında, Madrid'in sahası karşılaşmayı bir protesto alanına dönüştürdü. Tribünlerden aralarında "Federasyonda yolsuzluk", "Tebas şimdi git", "Laporta ödemeye devam ediyor" ve "Negreira maçları yönetmeye devam ediyor" tezahüratlarının da bulunduğu güçlü sesler yükseldi.

Bu atmosfer, kulübün İspanyol futbol kurumlarıyla yaşadığı açık çatışma halini yansıttı.