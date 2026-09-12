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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Bernabéu kapılarını yıldızlara açıyor: Nadal olağanüstü bir sahnenin merkezinde

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
İspanya

Rayo Vallecano maçı sırasında

Santiago Bernabeu Stadı'nın şeref tribününde çok sayıda önemli isim, İspanya Ligi'nin beşinci hafta karşılaşmaları kapsamında Real Madrid ile Rayo Vallecano arasında oynanan maçı izlemek üzere bir araya geldi. Katılımcıların başında ise Kraliyet kulübüne olan büyük bağlılığıyla tanınan İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal yer aldı.

Kulüple olan güçlü ilişkisi göz önüne alındığında Nadal, Real Madrid'in stadındaki varlığı sırasında özel bir ilgiye mazhar oldu; öyle ki adı, daha önce gelecekte kulüp başkanlığında Florentino Perez'in yerine geçebilecek muhtemel isimlerden biri olarak gündeme gelmişti.

Tribünde ayrıca Leganes'e bağlı tenisçi Rafa Nadal (Rafa Godar), ABD Açık turnuvasındaki katılımının ardından elde ettiği dinlenme dönemini Santiago Bernabeu Stadı'nı ziyaret etmek ve maçı tribünlerden izlemek için değerlendirdi.

Tribünde ayrıca, şampiyonanın yarışlarının Madrid'de düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak Formula 1 dünyasıyla bağlantılı bir dizi önemli isim de yer aldı; böylece Bernabeu tribünleri, çok sayıda spor yıldızı ve önemli şahsiyet için bir buluşma noktasına dönüştü.

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