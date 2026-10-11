Brezilya ekibi Corinthians, görevinden ayrılan Fernando Diniz'in yerine Hollandalı Clarence Seedorf'u takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıkladı.

AS gazetesi, Seedorf'un Corinthians'ı Aralık 2027'ye kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzaladığını aktardı.

Seedorf, morali ciddi şekilde bozulan ve birinci ligde kalma mücadelesi veren Corinthians'ın yeniden ayağa kalkmasını hedefliyor.

Seedorf, yeni kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu meydan okumayı kabul etmek büyük bir onur, ama aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Elimdeki her şeyi ortaya koymak ve her top, her dakika, her galibiyet için savaşan bir takım kurmak için buradayım."

İtalyan ekibi Milan'ın efsanesi Seedorf'un atanması, büyük bir gürültü koparmadan gerçekleşen anlaşmalardan biri olarak değerlendiriliyor; zira ismi görevi devralacak öne çıkan adaylar arasında yer almıyordu, hatta neredeyse adaylıkların tamamının dışındaydı.

Brezilya kulübü, aralarında Sebastián Beccacece, Ramón Díaz, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho ve hatta Javier Mascherano'nun da bulunduğu bir dizi teknik direktörle görüşmeler yaptı; ancak takımı birinci ligde tutma görevini sonunda Hollandalı teknik adam üstlenecek.

Seedorf'un önümüzdeki günlerde yeni teknik ekibiyle birlikte São Paulo'ya gelmesi planlanıyor. Palmeiras karşısındaki maçta takımı kenardan William Batista'nın yönetmesi bekleniyor.

Seedorf, Real Madrid'in Villarreal ile karşılaşmasında Santiago Bernabéu'da hazır bulunmuştu; artık valizlerini toplayıp yeni görevine başlamaya hazırlanmak için önünde yalnızca birkaç saat olacak.

Corinthians, yalnızca birkaç ay önce Brezilya Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmış olmasına rağmen yakın tarihinin en kötü krizini yaşıyor.

Kriz, kulübün içinde bulunduğu zor mali duruma ve yaşadığı durgunluğa dayanıyor; aralarında Memphis Depay'ın da bulunduğu futbolculara ve diğer kulüplere milyonlarca borç birikmiş durumda.

Sonuçlar da bu sezon beklentilerin düzeyinde değildi; takım, küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde 16. sırada yer alıyor. Ayrıca Libertadores Kupası'na Estudiantes karşısında tartışma yaratan bir eleme maçında veda etti ve kupadan da elendi.