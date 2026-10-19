Real Madrid oyuncusu Türk Arda Güler ile Sevilla oyuncusu Piqué'yi aynı karede buluşturan an, iki takımın Santiago Bernabéu'daki karşılaşmasında geniş bir tartışma yarattı. Zira bazıları, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın müdahale etmediği bir pozisyonun ardından, ilk yarının 24. dakikasında kraliyet takımının oyuncusunun kırmızı kart görmesini talep etti.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Santiago Bernabéu'daki 26 kameranın varlığı Güler'in pozisyonunu çözecek net bir görüntü sağlamaya yetmedi. Çünkü video teknolojisi odasında oyuncunun kırmızı kartı gerektiren bir ihlal yaptığını kesin biçimde kanıtlayan görüntüler bulunmuyordu. Bu da saha hakemi Mateo Busquets Ferrer'in pozisyonu ekrandan izlemek için çağrılmamasını açıklıyor.

Gazete, maçın video yardımcı hakemi Guillermo Cuadra Fernández'in, kararın gözden geçirilmesini gerektiren bir ihlalin yapıldığına dair net bir kanıt bulunmadığı için müdahale etmediğini açıkladı. Bu durum, teknolojinin müdahalesi için açık ve bariz bir hata bulunmasını şart koşan, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tarafından onaylanmış video teknolojisi protokolüne uygun.

Bunun nedeni, İspanya Ligi'ndeki video teknolojisinin, "La Liga" birliğinin ürettiği ve "Movistar" ile "DAZN" kanallarının maçları yayınlamak için kullandığı resmi televizyon yayınının sağladığı görüntülere dayanmasıdır.

Dolayısıyla, sahada çok sayıda kameranın bulunması, tüm çekim açılarının video hakemleri için erişilebilir olduğu ya da kaydedilen görüntülerin her pozisyonda kesin bir kanıt sunduğu anlamına gelmez.

Real Madrid ve Barcelona maçları, özellikle El Clásico karşılaşmaları ve Madrid derbisi, en yoğun televizyon kapsamına sahip olsa da, Katalan gazetesinin öne sürdüğü yoruma göre bu durum tartışmalı tüm pozisyonlar için net görüntülerin mevcut olmasını garanti etmiyor.