Real Madrid taraftarları, bugün Santiago Bernabeu Stadı'nda İspanya La Liga'nın sekizinci haftası kapsamında oynanan Villarreal maçının ilk yarısının golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından takım oyuncularını ıslıklarla protesto etti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı, hücumda sönük bir ilk yarı sergiledi. Yalnızca 5 isabetli şut çekerken bunlardan biri direkler ile üst direk arasına gitti; rakip ceza sahasında topa yalnızca 17 kez dokundu ve topla oynama oranı da yüzde 52'yi geçmedi.

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Real Madrid, Sarı Denizaltı ile oynadığı maça, İspanya La Liga'daki son maçında Atletico Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından çıktı. O maç geçtiğimiz 20 Eylül'de oynanmıştı.

Bu mağlubiyet, Beyazlar'ın La Liga'da bu sezon aldığı ikinci yenilgiydi; takım daha önce Real Betis'e karşı da 1-0 kaybetmişti.

Beyazlar'ın ilk 11'i şu şekildeydi:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Antonio Rüdiger, Alvaro Carreras

Orta saha: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham.

Hücum: Yan Diomande, Kylian Mbappe, Arda Güler.

Teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken bir gelişmeyle Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı yedek kulübesine oturttu.



