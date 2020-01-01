Berna Gözbaşı: Bu aşamada bize göre lig bitmiştir

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı koronavirüs nedeniyle askıya alınan Süper Lig’in kendileri için bittiğini söyledi.

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, “Geçen hafta ‘önce sağlık’ diyerek, liglerin ertelenmesini talep etmiştik. Ne kadar haklı olduğumuz, çok değerli Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın ardından kulübünden bir futbolcu ve personelde koronavirüs testinin pozitif çıkması ile bir kez daha ortaya çıktı. Acil şifalar diliyoruz. Geçen hafta liglerin ertelenmesi kim bilir kaç futbolcu, yönetici, teknik adam, polis, gazetecinin vs. bu salgına yakalanmasını önledi. Sağlık Bakanımız liderliğinde, sağlık personelinin büyük özverisine karşın, vaka ve ölüm sayısı ne yazık ki artıyor. Benzer coğrafya ve kültürün olduğu Italya ve Ispanya, endişelerimizi artırıyor ve bu savaşın düşünülenden de öteye uzayacağını gösteriyor.” diye konuştu.

"Ligin sonlandırılma şeklini tartışmalıyız"

Özellikle yabancı futbolcuları Kayseri’de tutmalarının oldukça zorlaştığını ifade eden Gözbaşı, “Bu aşamada bize göre ligler bitmiştir. Bundan sonra futbolcuların toplanmaları, risk ortamına girmeler ve form tutmaları öngörülen süreler içinde mümkün değildir. Bu süreç tüm motivasyonumuzu bozmuş, teknik yönetimden, futbolcusuna öncelik doğal olarak kendileri ve ailelerinin sağlığı olmuştur. Özellikle yabancı bazı futbolcularımızı Kayseri'de tutmamız zor hale gelmiştir. En kısa sürede futbolcuları evlerine göndererek bile bile ladese son vermeliyiz. En kısa zamanda ligin sonlandırılma şekli, teknik ve finansal sorunların tartışılması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.