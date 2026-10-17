Berlin'den Paris ve Roma'ya: Real Madrid, Tebas'ı devirmek için çok cepheli bir savaş başlattı

Real Madrid, İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas ile olan gerginliği tırmandırdı. Kulüp, resmi internet sitesinde yayımladığı bir yazıda, Tebas'ın kulüp televizyon kanalının yöntemlerini Nazi propagandasının mekanizmalarına benzettiği açıklamalarına uluslararası basının gösterdiği tepkileri derledi; Alman, Fransız ve İtalyan basınından gelen sert eleştirilerin yanı sıra İngiltere, ABD ve Arjantin'deki geniş kapsamlı haberlere de dikkat çekti.

Bu adım, başkentin kraliyet kulübünün, iki taraf arasında büyük bir krize yol açan açıklamaların ardından Tebas'ın hem İspanya La Liga başkanlığından hem de İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığından derhal istifa etmesini talep etmesinin ardından geldi.

Alman "Kicker": Tebas kırmızı çizgiyi aştı

Real Madrid, futbol alanında uzmanlaşmış Alman "Kicker" dergisinin, İspanya La Liga Başkanı'nın açıklamalarına karşı sert bir tutum benimseyen haberini kaynak olarak gösterdi.

Real Madrid, Alman dergisinden şu başlığı aktardı: "Bu, kurbanlara bir hakarettir. Tebas istifa etmeli." Dergi, lig başkanının "kırmızı çizgiyi onarılamaz biçimde aştığını" ve tarihsel arka plan göz önünde bulundurulduğunda meselenin ciddiyetinin, kendi değerlendirmesine göre, tek bir sonuca yer bıraktığını ifade etti.

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Kulüp ayrıca önemli uluslararası medya kuruluşlarının krizi ele aldığını belirtti; bu adım, tartışmanın İspanya dışındaki kapsamını öne çıkarma çabasını yansıtıyor.

Fransa ve İtalya'dan İngiltere ve ABD'ye

Aynı bağlamda Real Madrid, Fransız "L'Équipe" gazetesinin haberini de kaynak gösterdi. Gazete, kulübün, Tebas'ın Real Madrid televizyon kanalının üslubunu Joseph Goebbels ile ilişkilendirilen Nazi propagandasına benzetmesi nedeniyle istifasını talep ettiğini bildirdi.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesi ise krizi İspanya Ligi içinde bir "çatışma" olarak nitelendirdi ve lig başkanının açıklamalarının yarattığı tartışmaya ile Real Madrid'in onun derhal görevden ayrılması talebine dikkat çekti.

Kulübün derlediği haberler Avrupa basınıyla sınırlı kalmadı; Real Madrid, aralarında İngiliz yayın kuruluşu "BBC", Amerikan "ESPN" kanalı ve Arjantinli "Olé" gazetesinin de bulunduğu diğer uluslararası medya kuruluşlarının da konuyu ele aldığını belirtti.