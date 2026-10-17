Karetsas, sarı-siyahlıların Alten Försterei'deki deplasman maçında (0:0) Maximilian Beier'in yerine oyuna gireli henüz birkaç dakika olmuştu (62. dakika). Hücumcu orta saha oyuncusu, kendi ceza sahası yakınında Union'dan Rani Khedira'nın etrafından dönmeye çalışırken sakatlandı.

Bacağı ters dönen Karetsas'ın büyük acı çektiği açıkça görülüyordu. BVB kaptanı Nico Schlotterbeck, tedavi için verilen arada Karetsas'ın devam edemeyeceğini doğrudan yedek kulübesine işaret etti. Görevlilerin desteğiyle sekerek sahadan çıkan Karetsas'ın yerine 70. dakikada ABD'li genç yetenek Mathis Albert oyuna girdi.

Dortmund'un savunma oyuncusu Waldemar Anton, maçın ardından Sky'a yaptığı açıklamada, "Umarım ciddi bir şey değildir. Sanırım ayağı çime takıldı ve bacağı biraz büküldü" dedi. Kaleci Gregor Kobel ise Yunan oyuncunun yeniden sahalardan uzak kalmasının "bize çok ağır geleceğini" ekledi.

Rakibi Khedira, Karetsas'a geçmiş olsun dileklerini iletti: "Umarım çok uzun süre sahalardan uzak kalmaz."

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Lars Ricken ve Niko Kovac nasıl tepki verdi?

Karetsas için zorlu haftalar böylece sürüyor. Yazın KRC Genk'ten 30 milyonluk transferinin ardından çok etkileyici bir başlangıç yapan 18 yaşındaki yeni transfer, Eylül başında Şampiyonlar Ligi'nde FC Villarreal'e karşı yaşadığı çöküşten bu yana hâlâ formunu bulmaya çalışıyor.

Sportif işlerden sorumlu yönetici Lars Ricken, "Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için daha fazla inceleme yapmamız gerekecek. Şu anda teşhis koyamayız" dedi.

Teknik direktör Niko Kovac ise "Şimdi bunun daha ciddi bir durum olup olmadığına bakmalıyız. Elbette ciddi olmamasını umuyorum. Can sıkıcı bir durum. Şu anda, pek de şansı yaver gitmeyen genç oyuncu için üzülüyorum" diye konuştu.