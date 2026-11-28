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Union Berlin, Mainz'da son dakikada aldığı yenilginin hemen ardından kadrosunda kapsamlı değişikliklere gidiyor. Teknik direktör Mauro Lustrinelli ile iş birliği yalnızca beş ay sonra sona erdi. Genel müdür Horst Heldt ise yazın görevinden ayrılmak zorunda.

Mauro Lustrinelli, kendi yönetimindeki "en iyi deplasman maçının" ardından iyimser kalmaya ve çalışmalarını savunmaya çalıştı. Ancak aynı akşam Bundesliga ekibi Union Berlin'deki teknik direktörlük görevini kaybetti.

FSV Mainz 05 deplasmanında son dakikada gelen acı 2-1'lik (0-1) yenilgi, başkan Dirk Zingler'in öncülüğündeki kulüp yönetiminin İsviçreli teknik adamla yürütülen deneye duyduğu son güveni de tüketti. Genel müdür Horst Heldt'in de görev süresi sona eriyor. Lustrinelli ile birlikte bu sezon sportif açıdan yeni bir sayfa açmak isteyen yönetici, yazın ayrılmak zorunda.

Union, umduğu hücum futbolu yerine gol kısırlığı ve devam eden savunma sorunlarıyla mücadele ediyor. Lustrinelli'nin Berlin-Köpenick'teki görevi yalnızca 150 gün sürdü. Kulüp, yerine gelecek ismi "önümüzdeki günlerde" açıklamak istiyor.

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Zingler, "Beş aylık ortak çalışmanın ardından erkek A takımımızın oyun tarzının ve aldığı sonuçların Bundesliga'da kalmasını tehlikeye attığını kabul etmeliyiz" dedi. Union, 11. haftanın ardından yalnızca yedi puanla 17. sırada ve düşme hattında bulunuyor.

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Maximilian Hoffmann yeni oluşturulan göreve getirildi

Zingler'e göre yazın birlikte kararlaştırılan yönelimin hayata geçirilmesi ve buna uygun kadro değişiklikleri, hedeflenen sportif gelişmeyi sağlamadı: "Bu nedenle kadromuzu ve yapımızı yeniden düzenlemeye karar verdik."

Yeni oluşturulan sportif direktörlük görevine Maximilian Hoffmann getiriliyor. Hoffmann, şimdiye kadar yetenek gelişimi sorumlusu olarak altyapı merkezi ile profesyonel takım arasındaki bağlantı noktasında çalışıyordu. Yeni görevinde kadro planlamasından sorumlu olacak ve scout ekibini yönetecek.

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Kulübün profesyonelliğini ve insani niteliklerini takdir ettiği Heldt'in, ayrılana kadar Hoffmann ve tüm ekiple birlikte "bu sezon da ligde kalma hedefine ulaşmak ve departmanı sonunda düzenli bir şekilde halefine devretmek için ellerinden geleni yapması" bekleniyor. Açıklamayı pazar günü öğle saatlerinde basının karşısına çıkan Zingler yaptı.

Getty Images

Oyuncular, Mainz yenilgisinin ardından Lustrinelli'yi savundu

Oysa uzun süre, Alten Försterei'de Advent'in ilk pazarının nispeten sakin geçeceğine dair pek çok işaret vardı. Janik Haberer'in golüyle (37.) öne geçen Union, ligde üst üste beş maç kazanamadıktan sonra uzun zamandır beklediği rahatlatıcı galibiyete çok yaklaşmıştı.

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Ancak maçın sonlarına doğru savunma düzenini tamamen kaybeden Union karşısında Mainz, Phillip Tietz (85.) ve Anthony Caci'nin (90+2) golleriyle maçı çevirdi. Maçın geneline bakıldığında bu sonuç haksız değildi.

Lustrinelli, takımın bir kez daha yaşadığı düşüşü açıklamakta zorlandı. "Takımın özgüveni sarsılmamıştı, iyi bir zihniyet sergiledik ve iyi organize olmuştuk" dedi. Kaptan Christopher Trimmel de teknik direktörüne destek çıktı: Deneyimli oyuncu, "Teknik direktörün her zaman en zayıf halka olması yeni bir şey değil" dedi, ancak şunu da açıkça belirtti: "Takım olarak, suçu teknik direktörde arayan oyuncular olmasına asla izin vermeyeceğiz."

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Ancak birkaç saat sonra futbol dünyasının alışıldık mekanizmaları devreye girdi.