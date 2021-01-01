1. Lig

Berkay Samancı Menemenspor'da

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Berkay Samancı Menemenspor 01142021
AA
Menemenspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı'yı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Berkay Samancı'yı transfer etti. 

İzmir ekibi 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK'de mücadele eden orta saha oyuncusu 31 yaşındaki Berkay Samancı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Profesyonel kariyerine Kocaelispor'da başlayan Samancı, sırasıyla Bucaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Manisaspor ve Niğde Anadolu FK takımlarında forma giydi. 

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    Tecrübeli oyuncu son 2.5 sezonu Altınordu'da geçirdikten sonra, bu sezon başında 2.Lig'e transfer olmuştu. 10 yıl aradan sonra 2.Lig'e dönen Berkan, Niğde ekibiyle çıktığı 17 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.

    Menemenspor, sezonun ilk yarısını 16 puanla 14. sırada tamamladı. İzmir ekibi sezonun ikinci yarısına Berkay'ın eski takımı Altınordu ile karşılaşarak başlayacak.

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