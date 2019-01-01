Berbatov: Tottenham, Bale için ideal bir kulüp

Dimitar Berbatov, Gareth Bale'in Real Madrid'den ayrılması gerektiğini ve Tottenham'ın onun için ideal kulüp olacağını ifade etti.

Eski futbolcu Dimitar Berbatov, Gareth Bale için doğru kulübün olduğunu düşünüyor.

Bir süredir 'den ayrılacağı konuşulan Gareth Bale için ara transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanabilir.

Tottenham'ın eski golcülerinden Berbatov, Betfair'deki yazısında Galli futbolcu için Jose Mourinho'nun takımının mükemmel seçenek olabileceğini dile getirdi:

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"Gareth Bale, Mourinho'nun Tottenham için iyi bir karar olduğunu düşündüğünü ifade etti. Portekizli teknik adam da ocak ayında Galli futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışabilir. Bu her iki taraf için de harika bir gelişme olur."

"Ben, Bale'in büyük bir hayranıyım. Madrid'de işler onun için iyi gitmiyor. Eğer İngiltere'ye dönmeye karar verirse Tottenham onun için ideal kulüp olurdu. Bu kulübü anlayan biri ve İspanya'ya gitmeden önce onlar için oldukça önemli bir oyuncuydu. Onu yeniden Tottenham'da görmek isterim."

Ancak Bale'in temsilcisi Jonathan Barnett'a göre Galli futbolcu, kendisine Madrid'den ayrılmak istediğini henüz iletmedi.