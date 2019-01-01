Berbatov: Sir Alex Ferguson bize yemek servisi yapardı

Manchester United'ın eski futbolcusu Dimitar Berbatov, kulübün efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson dönemindeki Noel anılarını anlattı.

2008 ve 2012 yılları arasında forması giyen eski Bulgar futbolcu Dimitar Berbatov, takımdaki Noel geleneklerinden bahsetti.

Sir Alex Ferguson döneminde onunla birlikte çalışma fırsatı yakalayan Berbatov, Noel zamanı maça çıkmalarına rağmen aralarında kutlama yaptıklarını söyledi:

"Manchester United'dayken Noel zamanları çok özel geçerdi. Önce antrenman yapardık, sonra kantine giderdik. Sir Alex Ferguson ve ekibi bize yemek servisi yapardı. Hoş bir gelenekti, aramızda bir kardeşlik bağı olduğunu hissederdik ve buna sahip olmak çok güzeldi."

Haberin devamı aşağıda

"Birbirimizle şakalaşır ve eğlenirdik. Hocamız Noel'de bize yemek servis ediyordu! Her şey çok eğlenceliydi."

"Eve döndüğümüz zaman da Noel yemeğimiz olurdu. Ama yediklerimize dikkat etmemiz gerekirdi çünkü maçımız oluyordu. Maçı kaybettikten veya birkaç kilo aldıktan sonra Sir Alex Ferguson'un gözüne görünmek istemezdiniz!"

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Berbatov, "Sezonun ikinci yarısında 'u durdurabilmek mucize olur. Bence böyle bir şey olmayacak, bu yıl onların yılı. Puan ve oynadıkları futbol açısından çok öndeler. Onları kimsenin yakalayabileceğini düşünmüyorum. Eğer biri onları yakalarsa bu dünyanın en aptalca olayı olur. Bu da sadece Liverpool'un hatası olur" ifadelerini kullandı.