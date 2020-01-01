Berbatov: Messi ve Ronaldo'dan sonra Kane var

Dimitar Berbatov, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'e övgüler yağdırdı.

'ın eski oyuncularından Dimitar Berbatov, Harry Kane'in ve 'nun ardından dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 9 maçta 10 gol atan ve 8 asist yapan Kane, golcü özelliğine yaratıcılığını da ekledi ve büyük övgü topladı.

Berbatov, 27 yaşındaki Kane'le ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken "Messi ve Ronaldo'dan sonra Harry Kane ve Robert Lewandowski var. Kane'in West Ham maçında yaptığı asist başka bir seviyedeydi. Öyle asistleri Kevin De Bruyne'den beklersiniz. Kane istikrarlı bir şekilde sadece golcü olmadığını ve bir 10 numara olabileceğini de gösteriyor." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Berbatov, 2006 - 2008 yılları arasında Tottenham formasını terletmişti.