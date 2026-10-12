24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Berardi SassuoloGetty Images
Çeviri:

Berardi'ye Milan maçında sarı kart eklendi: Kart televizyonda görünmedi, ne oldu?

Sassuolo

Domenico Berardi'ye sonradan ortaya çıkan sarı kart: Berardi, dün maçın hemen ardından Sassuolo-Milan karşılaşmasında sarı kart gören oyuncular arasında yer almıyordu.


SARI KART - Sassuolo kaptanı, Adrien Rabiot'nun attığı golün hemen ardından, maçın 64. dakikasında sarı kart gördü. Kart, Lega Serie A'nın resmî internet sitesinde yer alıyor. Ancak Milan'ın golünden sonra kameraya yansımadığı için televizyonda görülmedi. Hakem kartı gösterdiği için Berardi, maçta sarı kart gören oyuncular listesinde yer alıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin