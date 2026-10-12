Berardi'ye Milan maçında sarı kart eklendi: Kart televizyonda görünmedi, ne oldu?

Domenico Berardi'ye sonradan ortaya çıkan sarı kart: Berardi, dün maçın hemen ardından Sassuolo-Milan karşılaşmasında sarı kart gören oyuncular arasında yer almıyordu.





SARI KART - Sassuolo kaptanı, Adrien Rabiot'nun attığı golün hemen ardından, maçın 64. dakikasında sarı kart gördü. Kart, Lega Serie A'nın resmî internet sitesinde yer alıyor. Ancak Milan'ın golünden sonra kameraya yansımadığı için televizyonda görülmedi. Hakem kartı gösterdiği için Berardi, maçta sarı kart gören oyuncular listesinde yer alıyor.