Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftası, olağanüstü bir gol hasadına sahne olmasının ardından turnuvanın tarihindeki en heyecanlı haftalardan birine dönüştü. Bu hafta, takımların sergilediği hücum gücünü yansıttı ve geniş skorlarla sona eren ile dikkat çekici sürprizler barındıran bir dizi karşılaşmada keyfi zirveye taşıdı.

Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre, hafta 41 golün kaydedilmesine tanıklık etti ve böylece Suudi Profesyonel Ligi tarihinin en golcü haftası haline geldi; 2025-2026 sezonunun beşinci haftasında gerçekleşen önceki 40 gollük rekoru geride bıraktı.

Yeni rekor, haftanın büyük galibiyetlere sahne olmasının ardından geldi. Bunların en dikkat çekenleri arasında Al Shabab'ın Al Ahli'yi 6-1 yenmesi, Al Qadsiah'ın Al Riyadh'ı gol yemeden altı golle silip süpürmesi ve Cristiano Ronaldo'nun üç gol kaydederek parladığı maçta Al Nassr'ın Al Khaleej karşısında — düzeltme: Al Nassr'ın Al Kholood'u 5-3 yenmesi yer aldı.

Ayrıca okuyun: Kooora'ya özel: Suudi Al Ahli'nin teknik direktörünün görevden alınması neden gecikti?

Gelecek maçlar ALH Premier Lig 09:55 ALN

Al Khaleej ile Al Hazem arasında ilk takımın 4-2 kazandığı maç ve Al Fayha'nın Al Faisaly'yi 4-1 yendiği galibiyet de haftanın gol hasadının artmasına katkıda bulundu. Bu arada Al Hilal, Al Fateh'in filelerine iki gol bıraktı ve Neom, Al Diriyah'ı 2-1 yendi.

Öte yandan Abha ile Al Ittihad ve Al Taawoun ile Al Ettifaq karşılaşmaları 1-1 beraberlikle sona erdi; böylece yalnızca çok sayıda golle sınırlı kalmayan, aynı zamanda ağır sonuçlara ve üst sıralar için verilen rekabet yarışında önemli değişikliklere de tanıklık eden olağanüstü bir haftanın sonuçları tamamlanmış oldu.

Bu başarıyla birlikte on ikinci hafta, önceki rekoru bir gol farkla kırarak Roshn Ligi'nin kayıtlarına imzasını attı ve Suudi Profesyonel Ligi'nin başlangıcından bu yana tek bir haftada en yüksek gol hasadına sahip hafta haline geldi.