... ve bir Belçika takımının İtalyanlar karşısında daha önce hiç elde edemediği bir başarı!

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Inter, Avrupa tarihinde eşi görülmemiş olumsuz bir rekor kırdı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında salı günü "San Siro"da Belçika ekibi Club Brugge'e 4-3 yenildi.

Opta'ya göre, "Inter, Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez üst üste dördüncü maçını kaybetti."

Her şey geçen sezon eleme turlarında Bodo/Glimt'e karşı alınan iki yenilgiyle başladı. İtalyan ekibi, bu sezona Real Madrid'e kaybederek başladı ve ardından Club Brugge karşısında da yıkıldı.

Club Brugge'den San Siro'da tarihi rakam

Buna karşılık Club Brugge, Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde bir İtalyan rakibe 4 gol atan ilk Belçika takımı oldu.

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Inter, 36 takımdan oluşan lig aşaması tablosunda 28. sıraya geriledi. Club Brugge ise sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak kıtasal turnuvada bu sezonun ilk 3 puanını hesabına yazdırdı ve 18. sıraya yükseldi.

Inter maç boyunca çok sayıda hücum fırsatı üretmesine rağmen, savunmasındaki kırılganlık ve tekrarlanan bireysel hatalar, Club Brugge'e masayı çevirme ve San Siro'da tarihi bir galibiyet elde etme imkânı tanıdı.