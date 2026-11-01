Real Madrid'in konuk olduğu Racing Santander karşılaşmasını hakem Munera Montero yönetti. La Liga'nın 11. haftasında oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı.

Tartışmalı hakem kararları üzerine uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, hakem Munera Montero'ya 10 üzerinden 1,5 gibi şok edici bir not verdi.

"Archivo VAR", Munera Montero'nun bu sezonki tüm maçlarına göre açık bir farkla en kötü hakemlik performansını sergilediğini belirterek, yaşananların adeta bir "hakemlik çöküşü" olduğunu vurguladı.

Montero, basit pozisyonları değerlendirmekte de ceza sahasıyla ilgili kararlarda da başarılı olamadı; Mantya'nın Yan Diomande'ye yaptığı son derece hafif bir basma hareketi nedeniyle faul çalmaktan kaçınması dışında.

Bunun ardından neredeyse hiçbir kararında isabetli olamadı. Buna ek olarak, Munera Montero'nun disiplin açısından performansı da istikrarsızdı; açık olan sarı kartları göstermekten kaçınırken, gösterilmesi için hiçbir gerekçe bulunmayan başka kartları çıkardı.

Maçta, Mantya ve Diomande arasında söz konusu temas dışında, tartışmaya açık iki pozisyon yaşandı.

İlk pozisyonda, Barrati'nin Mbappe'nin karnına yaptığı hafif bir temasın ardından Fransız forvet, temas hissini duyunca ceza sahası içinde yere düştü. Bu, video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesini gerektiren açık bir pozisyondu, ancak Munuera Alvendiz sorumluluğundan tamamen kaçtı ve müdahaleyi görmezden geldi.

Ancak ikinci yarıda aynısını yapmadı; saha hakeminden Tchouaméni'nin elle oynama pozisyonunu incelemesini istedi ve hakem görüntüleri inceledikten sonra bunun faul gerektirmediğine karar verdi.

İlginç olan ise, görüntülerin hiçbirinin topa ilk dokunan oyuncunun kimliğini, ister Fransız oyuncu olsun ister rakibi, açıkça göstermemesiydi.