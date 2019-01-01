Benzema'dan 'hacamat' paylaşımı

Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema, sosyal medya hesabından 'hacamat' yaptırırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

İspanya ekiplerinde ’in asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, 'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

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31 yaşındaki golcü oyuncu Karim Benzema kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "iyileşme" notunu düştü.

Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.

Benzema, La Liga'da son olarak 'a karşı attığı iki golle gol sayısını 157 yaparak 156 gollü Ferenc Puskas'ı geride bıraktı. Fransız futbolcu aynı zamanda Real Madrid'in La Liga tarihinin en golcü 6. futbolcusu oldu.