Karim Benzema, köklerine dönme umudunu yitirmedi. 38 yaşına gelmesine ve Suudi Arabistan ekibi Hilal ile sözleşmesini feshettikten sonra kulüpsüz kalarak sahalardan uzaklaşmasına rağmen, Olympique Lyon forması giyme fikri Fransız forvetin aklından çıkmıyor.

Benzema'nın eski menajeri Karim Djaziri, Lyon'a dönüşün Fransız yıldızın eski bir arzusu olduğunu açıklayarak, Suudi Arabistan ile olan bağlantısının bu yaz bunun gerçekleşmesini engellediğini vurguladı.

Djaziri, "Rioolu Club" programındaki konuşmasında şöyle dedi: "Lyon'a dönmeyi uzun süredir düşünüyordu. Orası onun şehri, onun takımı ve onun kulübü. Pek çok oyuncunun aksine Karim yalnızca iki kulüpte oynadı; bu da modern futbolda nadir görülen bir durum."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda Djaziri, Suudi futbol projesini de eleştirerek, Avrupa kulüpleri satın almanın Suudi Arabistan'a kendisine ait bir lig kurmaktan daha fazla ün kazandıracağını savundu.

Benzema'nın şu anda herhangi bir kulüple bağlantısı bulunmamasına karşın, Fransız forvet futbolu bıraktığını açıklamadı. Oynamaya devam edebilme kapasitesine ve kariyerine perde inmeden önce Lyon'a dönüş hayalini gerçekleştirme olasılığına dair soru işaretleri sürerken, geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.