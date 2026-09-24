Nike, bugün perşembe günü Londra'da yapılması planlanan ve Real Madrid'in eski yıldızı Karim Benzema'nın da yer alacağı bir reklam kampanyası için ayarlanan çekimi iptal etti.

"The Athletic" sitesi, konuya yakın kaynaklara dayandırarak, Nike'ın Benzema'nın geçmişini derinlemesine incelediğini ve oyuncunun geçmişinin markanın değerleriyle uyuşmadığı sonucuna vardığını aktardı.

Kaynaklar, Nike'ın kararına katkıda bulunan Benzema'nın geçmişindeki belirli hususlar hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Nike, The Athletic'e gönderdiği açıklamada şunları söyledi: "Bu proje, oyuncu ile Nike arasındaki daha geniş bir ilişkiyi yansıtmıyor. Görüşmelerin bu noktaya gelmiş olmasından üzüntü duyuyoruz."

38 yaşındaki Benzema, daha önce bir cinsel içerikli kaset skandalı kapsamındaki bir şantaj girişiminde suç ortaklığından mahkûm edilmişti. Bu skandal, Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini gölgede bırakmış ve dava sürerken 5 yıl boyunca ülkesini temsil etmesine engel olmuştu.

Versay Mahkemesi, 2021 yılında, Benzema'yı Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya 2015 yılında yapılan bir şantaj girişiminde suç ortaklığından mahkûm ettikten sonra, 1 yıl ertelemeli hapis cezası ve 75 bin euro para cezasına çarptırmıştı.

Benzema, kariyerine Fransız ekibi Lyon formasıyla çıktığı dönemde Nike ayakkabıları giyerek başlamış, ancak 2007 yılında Adidas'a geçmişti. Kariyerinin geri kalanını, 2022 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandığında adına özel bir ayakkabı çıkaran Alman markasında geçirdi.

Ancak Adidas'tan bir kaynak, Benzema'nın şirketle olan sözleşmesinin artık sona erdiğini ve oyuncunun farklı seçenekleri değerlendirdiğini doğruladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yaz transfer döneminden bu yana herhangi bir kulüple bağı bulunmayan Benzema, futbolu bırakma niyetini henüz açıklamış değil; ancak ne zamana kadar oynamaya devam etmeyi planladığı belirsiz.