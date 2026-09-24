Nike, bugün perşembe günü Londra'da yapılması planlanan ve Real Madrid'in eski yıldızı Karim Benzema'nın yer alacağı bir reklam kampanyası için düzenlenecek fotoğraf çekimini iptal etti.

"The Athletic" sitesi, bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, Nike'ın Benzema'nın geçmişini derinlemesine incelediğini ve oyuncunun geçmişinin markanın değerleriyle uyuşmadığı sonucuna vardığını aktardı.

Kaynaklar, Benzema'nın geçmişinin Nike'ın kararına katkıda bulunan belirli yönlerine ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Nike, The Athletic'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu proje, oyuncuyla Nike arasındaki daha geniş bir ilişkiyi yansıtmıyor. Görüşmelerin bu aşamaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz."

38 yaşındaki Benzema, daha önce bir şantaj girişimine iştirak suçundan hüküm giymişti. Bu, Fransa Milli Takımı ile kariyerine gölge düşüren ve dava sürerken 5 yıl boyunca ülkesini temsil etmesini engelleyen bir seks kaseti skandalı kapsamında gerçekleşmişti.

Versailles Mahkemesi 2021 yılında, Benzema'yı Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yönelik 2015 yılındaki bir şantaj girişimine iştirak suçundan mahkûm ettikten sonra, kendisini 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına ve 75 bin euro para cezasına çarptırdı.

Benzema kariyerine Fransız ekibi Lyon formasıyla sahaya çıktığı dönemde Nike ayakkabılar giyerek başladı; ancak 2007 yılında Adidas'a geçti. Kariyerinin geri kalanını, 2022 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandığında kendi adına özel bir ayakkabı çıkaran Alman marka ile geçirdi.

Ancak Adidas'taki bir kaynak, Benzema'nın şirketle olan sözleşmesinin artık sona erdiğini ve kendisinin farklı seçenekleri değerlendirdiğini doğruladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yaz transfer döneminden beri herhangi bir kulüple bağlantısı bulunmayan Benzema, futbolu bırakma niyetini henüz açıklamış değil; ancak oynamayı ne zamana kadar sürdürmeyi planladığı belirsiz.