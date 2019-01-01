Benzema sezonu kapatabilir!
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Karim Benzema sezonun geri kalanında sakatlığından dolayı forma giymeyebilir.
Getafe ile oynanan maçta sakatlanan Fransız yıldızın sahalara ne zaman döneceği henüz açıklanmadı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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Benzema'nın sakatlığının çok ciddi olmasa da sezon biterken hedefsiz kalan Real Madrid'de riske edilmeyecek.
Eflatun-beyazlıların Rayo Vallecano ile oynayacağı maç öncesinde açıklama yapan teknik direktör Zinedine Zidane, "Benzema'nın oynamayacağını biliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Ancak nasıl oynayacağımızı söyleyemem. Çok fazla seçeneğimiz var." ifadelerini kullandı.