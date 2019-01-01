Benzema sezonu kapatabilir!

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir.

Karim Benzema sezonun geri kalanında sakatlığından dolayı forma giymeyebilir.

ile oynanan maçta sakatlanan Fransız yıldızın sahalara ne zaman döneceği henüz açıklanmadı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Benzema'nın sakatlığının çok ciddi olmasa da sezon biterken hedefsiz kalan 'de riske edilmeyecek.

Eflatun-beyazlıların ile oynayacağı maç öncesinde açıklama yapan teknik direktör Zinedine Zidane, "Benzema'nın oynamayacağını biliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Ancak nasıl oynayacağımızı söyleyemem. Çok fazla seçeneğimiz var." ifadelerini kullandı.