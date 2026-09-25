Karim Benzema, Nike'ın kendisiyle planlanan bir reklam iş birliğini iptal ettiğine dair ortaya atılan iddiaları, Amerikan spor markasının eski Real Madrid forvetinin katılımıyla düzenlenecek bir reklam kampanyasını hayata geçirmekten vazgeçtiğine yönelik haberlerin dolaşıma girmesinin ardından yalanladı.

"The Athletic" gazetesi, Nike'ın "Cortez" markası için Londra'da planlanan bir çekim seansını iptal ettiğini, bunun Benzema'nın geçmişini incelemesinin ardından gerçekleştiğini ve söz konusu anlatıya göre, oyuncunun kişiliğinin şirketin temsil ettiği değerlerle örtüşmediği sonucuna vardığını aktardı.

Benzema, bu haberlere bugün cuma günü "Instagram" hesabı üzerinden yanıt verdi ve bir hikâye paylaşarak şunları yazdı: "Yalan haber, canım", ifadesine birkaç emoji ekleyerek. Bu, oyuncunun iddia edilen iş birliği hakkında ortaya atılanlara dair ilk açıklaması oldu.

Bu haberler, Benzema'nın Adidas ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, oyuncunun Nike'a geçeceğine yönelik söylentiler arasında geldi. Ancak oyuncunun verdiği yanıt, kampanyanın iptal edildiği yönündeki anlatıyı doğrudan yalanlarken, iki taraf arasında yaşananların gerçeğine dair ek bir ayrıntı sunmadı.

38 yaşındaki Benzema'nın şu anda herhangi bir kulüple bağı bulunmuyor; edinilen bilgilere göre, Nike'tan iş birliğine ilişkin tutumunu ya da çekim seansının gerçekten iptal edilip edilmediğini açıklayan resmî bir yorum ise yapılmadı.