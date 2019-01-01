Benzema şampiyonluk sözünü verdi

Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema, Valencia deplasmanı sonrası şampiyonluk ateşini yaktı.

Karim Benzema, takımını şampiyonluğa taşımak istiyor.

'da 17. hafta mücadelesinde , deplasmanda karşılaştığı maçta karşısında 1-1 berabere kaldı. Madrid ekibi, Karim Benzema'nın uzatma dakikalarında attığı golle 1 puanı son anda kurtardı.

Benzema maç sonrası yaptığı açıklamayla şampiyonluğa olan inancının arttığını ve bu yolda elinden geleni yapacağını söyledi:

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"Takımımı şampiyonluğa götürmek istiyorum ve takım arkadaşlarıma elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Üçüncü kaptanım ve yardım etmek zorundayım. Aldığımız bu bir puan bizim için oldukça önemli. Ligin geri kalanına baktığımızda göründüğünden daha önemli bir puan olabilir."

La Liga gol krallığında 12 gol atan ile zirveyi paylaşan Fransız futbolcu, "Takım arkadaşlarıma sahada elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Onların yardımı da benim için önemli çünkü attığım gollerin pozisyonlarını onlar hazırlıyor" şeklinde konuştu.

Real Madrid ile daha önce ertelenen El Clasico'da 18 Aralık Çarşamba günü TSI 22:00'de karşı karşıya gelecekler.