Benzema, Puskas'ı geride bıraktı

'nın 29. haftasında , sahasında ağırladığı 'yı Karim Benzema (2) ve Marco Asensio'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

32 yaşındaki Fransız yıldız Karim Benzema, karşılaşmada attığı iki golle kulüp efsanesi Ferenc Puskas'ı geçerek toplamda 243 golle Real Madrid tarihinin en golcü beşinci oyuncusu olmayı başardı.

Football is my life and my love but my family gives me everything ❤️ #HalaMadrid #Nueve 🙌🏽🔥 pic.twitter.com/Av4fAPMMVf