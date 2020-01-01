La Liga

Benzema, Puskas'ı geride bıraktı

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Asensio Benzema Real Madrid
Getty Images
Karim Benzema, Valencia karşısında attığı iki golle Ferenc Puskas'ı geride bırakarak Real Madrid tarihinin en golcü beşinci oyuncusu oldu.

La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia'yı Karim Benzema (2) ve Marco Asensio'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

32 yaşındaki Fransız yıldız Karim Benzema, karşılaşmada attığı iki golle kulüp efsanesi Ferenc Puskas'ı geçerek toplamda 243 golle Real Madrid tarihinin en golcü beşinci oyuncusu olmayı başardı.

Ayrıca Benzema; Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano ve Raul'ün ardından Madrid tarihinde sekiz veya daha fazla sezonda 20 golün üzerine çıkmayı başaran dördüncü oyuncu oldu. 

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