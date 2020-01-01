Benzema, Puskas'ı geride bıraktı
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La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia'yı Karim Benzema (2) ve Marco Asensio'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.
32 yaşındaki Fransız yıldız Karim Benzema, karşılaşmada attığı iki golle kulüp efsanesi Ferenc Puskas'ı geçerek toplamda 243 golle Real Madrid tarihinin en golcü beşinci oyuncusu olmayı başardı.
Football is my life and my love but my family gives me everything ❤️ #HalaMadrid #Nueve 🙌🏽🔥 pic.twitter.com/Av4fAPMMVf— Karim Benzema (@Benzema) June 18, 2020
Ayrıca Benzema; Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano ve Raul'ün ardından Madrid tarihinde sekiz veya daha fazla sezonda 20 golün üzerine çıkmayı başaran dördüncü oyuncu oldu.