Kylian Mbappe yeniden olumsuz istatistiklerle anılmaya başladı. Real Madrid ile Celta Vigo arasındaki maçta Fransız yıldız ilk yarıda dikkat çekici bir şekilde önemli bir fırsatı harcadı. Bu an, gol katkısının en önemli kaynaklarından biri olmasına rağmen Mbappe'nin penaltı karnesine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Real Madrid, Cumartesi günü La Liga'nın 13. haftasında Santiago Bernabeu'da oynanan maçta penaltı kazandı ancak Mbappe bu fırsatı değerlendiremedi. Fransız yıldızın 39. dakikada topu kaleden uzağa göndermesiyle Eflatun-Beyazlılar skoru dengeleme fırsatını kaçırdı.

"Mister Chip" olarak bilinen İspanyol istatistik uzmanı Alexis, Mbappe'nin La Liga kariyerinde ilk kez topu kale çerçevesinin dışına göndererek penaltı kaçırdığını açıkladı.

Alexis, Fransız golcünün 2024-2025 sezonundan bu yana La Liga'da kullandığı 23 penaltıdan 5'ini kaçırdığını ve bu sezondan bu yana ligde en çok penaltı kaçıran oyuncu olduğunu da ekledi.

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Mbappe bu alanda, 10 denemede 3 penaltı kaçıran Mallorca forveti Vedat Muriqi'yi ve 7 penaltıdan 3'ünü kaçıran Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.

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Mister Chip ayrıca Mbappe'den önce La Liga'da topu kalenin dışına göndererek penaltı kaçıran son Real Madrid oyuncusunun, 23 Ocak 2022'de 2-2 sona eren Elche maçında Fransız Karim Benzema olduğunu hatırlattı.

Mbappe, Real Madrid'deki ilk sezonunda da penaltı noktasındaki başarısızlıkları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Fransız yıldız, kısa süre içinde önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında, ardından La Liga'da Athletic Bilbao karşısında penaltı kaçırmıştı.

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Mbappe'nin penaltı becerisine yönelik tartışmalar Eylül 2026'da da yeniden gündeme geldi. Fransız oyuncu, Real Madrid'in 1-0 kaybettiği Real Betis maçında kullandığı penaltıda kaleci Álvaro Valles'i geçemedi. İspanyol gazetesi "As" o dönem, seri penaltılar hariç tutulduğunda Fransız golcünün Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda kullandığı 24 penaltıdan 5'ini kaçırdığını ve başarısızlık oranının %20,8'e ulaştığını yazmıştı.

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